Приватбанк змінить главу правління

До призначення нового голови правління ПриватБанку виконувачкою обов'язків буде Анна Самаріна, заступниця голови правління з питань фінансів.

23 січня закінчується термін дії контракту з головою правління ПриватБанку Петром Крумханзлом, повідомляє прес-служба Приватбанку. Згідно з українським законодавством, закінчення контракту вимагає проведення нового конкурсного відбору, що забезпечить незалежність і професіоналізм обраного керівника.

До призначення нового голови правління ПриватБанку виконувачкою обов'язків буде Анна Самаріна, заступниця голови правління з питань фінансів.

Шерон Іскі, голова Наглядової ради ПриватБанку, висловила подяку Петру Крумханзлу за його професіоналізм, наполегливість і мужність у захисті інтересів банку й мільйонів його вкладників: «Від імені Наглядової ради та від свого імені я хочу подякувати Петру за те, що він очолював ПриватБанк протягом трьох років надзвичайних викликів і за його великий внесок, завдяки якому банк має так багато досягнень».

Трохи фактів з біографії Петра Крумханзла: (1966 р. н.) чеський математик, банкір. Вищу освіту здобув у Карлів університет у Празі. Там захистив докторську дисертацію з математики. Його кар'єра почалася в чеському Raiffeisenbank CZ й українському Райффайзен Банк Аваль. Займався управлінням і консалтингом у сфері фінансових послуг у декількох країнах ЄС. Його останній досвід роботи був пов'язаний Китаєм, де Крумханзл обіймав посаду члена правління з операційних питань банку Home Credit.

Варто зазначити, що Приватбанк — найбільший банк України, який посідає провідні позиції за всіма фінансовими показниками в галузі. Будучи найбільшим ощадним спеціалізованим банком він обслуговує третину вкладів населення країни.

У рамках акції "Звичайне диво" від благодійного фонду ПриватБанку "Допомагати просто!" й Mastercard зібрали 10 млн грн.