Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 6%, но предупредил о возможности ее повышения

Величина учетной ставки сохраняется неизменной с июня 2020 года.

Правление Национального банка пятый раз подряд сохранило учетную ставку на уровне 6%, но заявило о готовность повышать ее для приведения инфляции к целевому диапазону. В данном случае речь идет о снижении темпов инфляции.

Выступая с таким заявлением, регулятор учел ухудшение в стране инфляционных ожиданий в конце прошлого года, а также влияние на цены роста потребительского спроса.

"Если влияние этих факторов будет усиливаться и не будет компенсировано другими факторами, в частности существенным притоком капитала, Национальный банк повысит учетную ставку. Это позволит сдержать ускорение инфляции в 2021 году и вернуть ее к цели в 5% в 2022 году", – говорится в сообщении.

По данным НБУ, в 2020 году инфляция ускорилась до 5% и достигла центральной точки целевого диапазона. На конец 2021 года ожидается инфляция 7%. Целевой уровень инфляции, установленный НБУ, составляет 5% плюс-минус 1 процентный пункт.

Учетная ставка это фактически процент, под который НБУ финансирует коммерческие и государственные банки. Поэтому ставка по коммерческим кредитам, выдаваемых банками, не может быть ниже учетной ставки.

Напомним, Нацбанк с 31 января 2020 года понизил учетную ставку с 13,5% до 11% годовых, с 13 марта – до 10%, а с 24 апреля – до 8%. С 12 июня правление НБУ понизило ставку до 6% годовых, а на последующих четырех заседаниях в июле, сентябре, октябре и декабре сохранило ее на этом уровне.