Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 6%, але попередив про можливість її підвищення

Розмір облікової ставки зберігається незмінним з червня 2020 року.

Правління Національного банку вп'яте поспіль зберегло облікову ставку на рівні 6%, але заявило про готовність підвищувати її для приведення інфляції до цільового діапазону. У такому випадку мова йде про зниження темпів інфляції.

Виступаючи з такою заявою, регулятор врахував погіршення в країні інфляційних очікувань наприкінці минулого року, а також вплив на ціни зростання споживчого попиту.

"Якщо вплив цих факторів буде посилюватися і не буде компенсований іншими факторами, зокрема суттєвим припливом капіталу, Національний банк підвищить облікову ставку. Це дозволить стримати прискорення інфляції в 2021 році і повернути її до мети в 5% у 2022 році", — йдеться в повідомленні.

За даними НБУ, у 2020 році інфляція прискорилася до 5% і сягнула центральної точки цільового діапазону. На кінець 2021 року очікується інфляція 7%. Цільовий рівень інфляції, установлений НБУ, становить 5% плюс-мінус 1 відсотковий пункт.

Облікова ставка це фактично відсоток, під який НБУ фінансує комерційні і державні банки. Тому ставка за комерційними кредитами, що видаються банками, не може бути нижче облікової ставки.

Нагадаємо: Нацбанк з 31 січня 2020 року знизив облікову ставку з 13,5% до 11% річних, з 13 березня — до 10%, а з 24 квітня — до 8%. З 12 червня правління НБУ знизило ставку до 6% річних, а на наступних чотирьох засіданнях у липні, вересні, жовтні та грудні зберегло її на цьому рівні.