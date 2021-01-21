Теперь 7%. Нацбанк ухудшил прогноз инфляции на 2021 год

К середине текущего года инфляция достигнет 8%, но потом начнется ее замедление.

В октябре прошлого года НБУ ожидал, что инфляция на конец 2021 года составит 6,5%, но 21 января ухудшил свой прогноз до 7%.

Регулятор считает, что в первой половине текущего года инфляция ускорится, однако вернется в целевой диапазон 5% ± 1 п. п. в первом полугодии 2022 года. В 2022 и 2023 годах инфляция будет находиться на уровне среднесрочной цели в 5%.

Ускорение роста потребительских цен в первой половине 2021 года будет связано с быстрым наращиванием потребительского спроса, подорожанием энергоносителей, более низким, чем в прошлом году, урожаем сельскохозяйственных культур и ростом производственных расходов, в частности, на оплату труда.

Темпы роста регулируемых цен будут оставаться высокими вследствие повышения акцизов на табачные изделия и подорожания электроэнергии.

По оценкам НБУ, летом и в начале осени 2021 года инфляция превысит 8%.

Во второй половине текущего года влияние разгоняющих инфляцию факторов начнет ослабевать, поэтому инфляция замедлится. В частности, ожидается что, за счет наращивания предложения сельскохозяйственной продукции нового урожая замедлится продовольственная инфляция, а в конце года перестанет сказываться эффект низкой базы сравнения для отдельных товаров.

Напомним, в течение 2020 года инфляция в основном находилась ниже целевого диапазона 5% ± 1 п. п. Падение мировых цен на энергоносители, а также снижение спроса на многие товары и услуги во время пандемии сдерживали рост цен. В то же время в конце года инфляция ускорилась. Это обусловлено восстановлением мировой экономики, увеличением внутреннего потребительского спроса, а также подорожанием энергоносителей и отдельных продуктов питания. В результате, в декабре инфляция вернулась в целевой диапазон.

В апреле прошлого года премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что при нынешней экономической ситуации в стране для поддержки экспортеров и разогрева экономики желательной является инфляция 6–7%.