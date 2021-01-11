Как дорожали продукты в 2020-ом: инфляция в Украине за год ускорилась до 5%

Самый стремительный рост цен продемонстрировали такие ключевые продукты как сахар, подсолнечное масло и куриные яйца.

Государственная служба статистики опубликовала итоговый документ за 2020 год с основными показателями роста цен на базовые товары и услуги потребления, другими словами – данные об инфляции за четыре прошедших квартала.

"Инфляция на потребительском рынке в декабре 2020 года по сравнению с ноябрем 2020-го составила 0,9%, а за год в целом – 5,0%", – сообщается на сайте ведомства. При этом "базовая инфляция" в декабре прошлого года по сравнению с ноябрем составила 0,3%, а в годовом исчислении ее показатель достиг отметки в 4,5%.

Отметим, что "Индекс базовой инфляции" входит в "Индекс потребительских цен" (ИПЦ), и рассчитывается из той же потребительской корзины, однако без учета отдельных видов товаров и услуг, цены на которые регулируются государством, а также носят административный, событийный или сезонный характер. Таким образом ИБИ исключает краткосрочные неравномерные колебания цен и демонстрирует основную динамику потребительских возможностей.

По данным Госстата, только за декабрь 2020 года цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,7%, а в годовом исчислении – подорожали на 4,9%. Больше всего за последний месяц, а точнее – на целых 16,1% – подорожали куриные яйца. При этом за год их цена увеличилась почти на треть.

В сравнительной таблице, которую составило ведомство, указано изменение цен в декабре 2020 года по отношению к ценам в ноябре того же года, а также по сравнению с декабрем 2019-го:

Почти вполовину за 2020-ый год вырос в цене белый сахар – на 47,7%, за один только декабрь продемонстрировав прирост в 6%. На третьем месте в рейтинге подорожавших продуктов – подсолнечное масло, которое за прошедший год стало дороже на 21,7%. Кроме того, за этот же период почти на 13% подорожали фрукты.

Также существенно выросли цены на молоко и молочные продукты, хлеб, продукты переработки зерновых, макаронные изделия, мясо птицы, масло, рис и сало. Стоимость алкогольных напитков и табачных изделий поднялась почти на 1/10. При этом в отчете сообщается, что на 1% подешевела свинина, а также одежда (на 5%), и обувь (на 4,2%).

Кроме того, Госстат подсчитал, как изменились коммунальные "платежки" украинцев за прошедший год, указав, что больше всего (на целых 56,3%) выросла цена на природный газ.