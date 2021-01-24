Подпольная вакцинация в Китае породила два новых штамма африканской чумы свиней

Китайские власти засекретили результаты расследования, однако "по почерку" новых вирусов видно, что имело место генетическое редактирование.

На свиноводческих фермах в Китае выявлены новые формы африканской чумы свиней. Заболевание уже нанесло серьезный удар по крупнейшему в мире производителю свинины, передает Reuters.

На фермах компании New Hope Liuhe (четвертый по величине производитель свинины в КНР), а также в хозяйствах сотрудничающих с ней фермеров-контрактников обнаружено более 1000 свиноматок, заболевших новой формой африканской чумы.

Новые виды заболевания не убивают свиней, как чума, которая подкосила китайских свиноводов в 2018 и 2019 годах, однако вызывают хроническое состояние, которое влияет на фертильность: то есть, заболевшие свиньи приносят меньшее число здоровых поросят. Плюс, чтобы остановить распространение заболевания, инфицированных свиней забивают — так что новая чума все равно косвенно приводит к сокращению поголовья.

Два года назад свиная лихорадка, вспыхнувшая в Китае, привела к гибели 400 миллионов животных. С тех пор подскочившие цены на свинину по-прежнему остаются на рекордном уровне. Производители опасаются, что если новые штаммы получат распространение, они снова серьезно скажутся на производстве свинины в стране, которая является как ведущим производителем, так и основным потребителем свинины в мире.

Представители компании New Hope Liuhe говорят, что не знают, откуда взялись новые штаммы, но подозревают, что имеют дело с генно-модифицированными вирусами.

Нечто подобное, как сообщают пекинские ветеринары, уже выявлялось в прошлом году: тогда была диагностирована хроническое заболевание свиней, и вирусу тоже не хватало определенных генетических компонентов, известных как гены MGF360. Сейчас в New Hope Liuhe говорят, что у новых штаммов вируса отсутствуют гены MGF360 и CD2v.

Исследователи утверждают, что удаление части генов MGF360 из вируса африканской свиной лихорадки работает на иммунитет. Однако модифицированный вирус не был переработан в вакцину, потому что, как опасаются исследователи, он позже способен мутировать обратно во вредное состояние.

Утвержденной безопасной для человека вакцины против африканской чумы свиней на данный момент не существует. Однако, согласно инсайдерской информации, многие китайские фермеры пытаются защитить своих свиней, прибегая к неутвержденой продукции. В связи с этим эксперты отрасли опасаются, что незаконные вакцины могли стать причиной появления случайных инфекций, которые теперь и распространяются.

Существует опасность, что новые штаммы могут выйти за пределы Китая — за счет загрязненного мяса, заражая свиней, которые питаются кухонными отходами. Вирус, как известно, способен выживать месяцами.

На запросы о комментариях Министерство сельского хозяйства не ответило.

Тем не менее китайский Минсельхоз выпустил не менее трех предупреждений против использования несанкционированных вакцин против чумы свиней, предупредив, что они могут иметь серьезные побочные эффекты и что производителям и пользователям могут быть предъявлены обвинения в уголовном преступлении.

Еще в августе министерство заявило, что будет тестировать свиней на различные штаммы вируса в рамках общенационального расследования незаконного использования вакцины.

Любые штаммы с удаленными генами могут указывать на то, что были использованы вакцины, говорят в министерстве. Однако до настоящего времени никаких выводов по этому поводу не публиковали.