Підпільна вакцинація у Китаї породила два нові штами африканської чуми свиней

Китайська влада засекретила результати розслідування, проте "за почерком" нових вірусів видно, що мало місце генетичне редагування.

На свинарських фермах у Китаї виявлені нові форми африканської чуми свиней. Захворювання вже завдало серйозного удару по найбільшому в світі виробнику свинини, передає Reuters.

На фермах компанії New Hope Liuhe (четвертий за величиною виробник свинини в КНР), а також у господарствах, які співпрацюють з нею, фермерів-контрактників виявлено більше 1000 свиноматок, хворих новою формою африканської чуми.

Нові види захворювання не вбивають свиней, як чума, яка підкосила китайських свинарів в 2018 і 2019 роках, однак викликають хронічний стан, який впливає на фертильність: тобто, хворі свині приносять менше число здорових поросят. До того ж, щоб зупинити поширення захворювання, інфікованих свиней забивають — отже нова чума все одно опосередковано призводить до скорочення поголів'я.

Два роки тому свиняча лихоманка, що спалахнула в Китаї, привела до загибелі 400 мільйонів тварин. З тих пір підскочили ціни на свинину і раніше залишаються на рекордному рівні. Виробники побоюються, що якщо нові штами поширяться, вони знову серйозно позначаться на виробництві свинини в країні, яка є як провідним виробником, так і основним споживачем свинини в світі.

Представники компанії New Hope Liuhe кажуть, що не знають, звідки взялися нові штами, але підозрюють, що мають справу з генно модифікованими вірусами.

Щось подібне, як повідомляють пекінські ветеринари, вже виявлялося в минулому році: тоді було діагностоване хронічне захворювання свиней, і вірусу теж не вистачало певних генетичних компонентів, відомих як гени MGF360. Зараз в New Hope Liuhe кажуть, що у нових штамів вірусу відсутні гени MGF360 і CD2v.

Дослідники стверджують, що видалення частини генів MGF360 з вірусу африканської свинячої лихоманки працює на імунітет. Однак модифікований вірус не був перероблений у вакцину, тому що, як побоюються дослідники, він пізніше здатний мутувати назад у шкідливий стан.

Затвердженої безпечної для людини вакцини проти африканської чуми свиней наразі не існує. Однак, згідно з інсайдерською інформацією, багато китайських фермерів намагаються захистити своїх свиней, вдаючись до незатвердження продукції. У зв'язку з цим експерти галузі побоюються, що незаконні вакцини могли стати причиною появи випадкових інфекцій, які тепер і поширюються.

Існує небезпека, що нові штами можуть вийти за межі Китаю — за рахунок забрудненого м'яса, заражаючи свиней, які харчуються кухонними відходами. Вірус, як відомо, здатний виживати місяцями.

На запити про коментарі Міністерство сільського господарства не відповіло.

Проте китайський Мінсільгосп випустив не менше трьох попереджень проти використання несанкціонованих вакцин проти чуми свиней, попередивши, що вони можуть мати серйозні побічні ефекти і що виробникам і користувачам можуть бути звинувачені у кримінальному злочині.

Ще в серпні міністерство заявило, що тестуватиме свиней на різні штами вірусу в рамках загальнонаціонального розслідування незаконного використання вакцини.

Будь-які штами з віддаленими генами можуть вказувати на те, що були використані вакцини, кажуть у міністерстві. Однак до теперішнього часу ніяких висновків з цього приводу не публікували.