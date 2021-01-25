Нацбанк назвал топ купюр, которые популярны среди украинцев

На каждого гражданина Украины приходится по 72 банкноты и 149 монет.

В Украине на 1 января 2021 года в наличном обращении находилось 723 млн банкнот номиналом 200 гривен, что составило 24% объема всех наличных, передает НБУ.

Второй самой популярной купюрой стала 500-ка. Таких банкнот на руках у украинцев 592,2 млн штук или 19,7%. На третьем месте – банкнота номиналом в одну гривну. Их 441,8 млн. штук, или 14,6% объема всех наличных в Украине.

Что касается монет, то самой популярной была монета в 10 копеек. Их насчитывается в обращении 3,947 млрд штук или 29,2%.

Всего в обращении украинцев 3 млрд банкнот на 555,1 млрд гривен и 13,5 млрд монет на 3,2 млрд гривен.

Как указано на инфографике финучреждения, на одного украинца приходится 72 банкноты и 149 монет.

Фото: НБУ

Напомним, 21 января Национальный Банк Украины выпустил серебряную банкноту номиналом 200 гривен. Сувенирная банкнота из серебра будет посвящена 150-летию Леси Украинки. Ее вид воспроизводит дизайн банкноты номиналом 200 гривен образца 2019 года.

За последние годы регулятор планировал отчеканить по 100 млн штук новых монет номиналом 5 и 10 гривен.