Нацбанк выпустил 200-гривневую банкноту из серебра

Тираж банкноты составил всего 300 экземпляров.

21 января Национальный Банк Украины выпустил серебряную банкноту номиналом 200 гривен. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Сувенирная банкнота из серебра будет посвящена 150-летию Леси Украинки. Ее вид воспроизводит дизайн банкноты номиналом 200 гривен образца 2019 года.

На ней изображен:

портрет Леси Украинки (1871 — 1913) — выдающейся украинской писательницы, поэтессы, переводчицы, фольклористки (лицевая сторона)

въездная башня Луцкого замка (обратная сторона).

По словам пресс-службы: «Она изготовлена Банкнотно-монетным двором Национального банка из серебра 999,9 пробы. Масса — не менее 124,4 г, размеры: 133 × 66 × 1,35 мм, тираж — 300 штук. Элемент отделки — голограмма (воспроизводит оптически переменный элемент SPARK в виде водяной лилии).».

Реализация сувенирной продукции на первом этапе будет происходить через электронные аукционы на Универсальной товарной бирже "Контрактовый дом УМВБ". О проведении аукционов будет сообщено дополнительно. Нереализованные на электронных аукционах сувенирные серебряные банкноты поступят для продажи через другие каналы реализации нумизматической продукции Национального банка Украины.

За последние годы регулятор планировал отчеканить по 100 млн штук новых монет номиналом 5 и 10 гривен.