Нацбанк випустив 200-гривневу банкноту зі срібла

Тираж банкноти склав усього 300 екземплярів.

21 січня Національний Банк України випустив срібну банкноту номіналом 200 гривень. Про це повідомила прес-служба НБУ.

Сувенірна банкнота зі срібла буде присвячена 150-річчю Лесі Українки. Її вигляд відтворює дизайн банкноти номіналом 200 гривень зразка 2019 року.

На ній зображені:

портрет Лесі Українки (1871 — 1913) — видатної української письменниці, поетеси, перекладачки, фольклористки (лицьова сторона)

в'їзна вежа Луцького замку (зворотна сторона).

За словами прес-служби: «Вона виготовлена Банкнотно-монетним двором Національного банку зі срібла 999,9 проби. Маса — не менше 124,4 г, розміри: 133×66×1,35 мм, тираж — 300 екземплярів. Елемент оздоблення — голограма (відтворює оптично змінний елемент SPARK у вигляді латаття)".

Реалізація сувенірної продукції на першому етапі відбуватиметься через електронні аукціони на Універсальній товарній біржі "Контрактовий дім УМВБ". Про проведення аукціонів буде повідомлено додатково. Нереалізовані на електронних аукціонах сувенірні срібні банкноти надійдуть для продажу через інші канали реалізації нумізматичної продукції Національного банку України.

За останні роки регулятор планував викарбувати по 100 млн штук нових монет номіналом 5 і 10 гривень.