Совет при Кабмине и Офис при Минкультуры должны помочь креативным индустриям, – Ткаченко

Среди прочего, Минкультуры планирует запустить государственную программу "Народные художественные промыслы", рассчитанную на четыре года.

Для поднятия веса креативной индустрии и ее развития, при правительстве следует создать Совет по развитию креативной экономики. Об этом сказал министр культуры Александр Ткаченко в ходе публичного обсуждения проекта Национальной экономической стратегии – 2030, сообщило агентство "Интерфакс-Украина".

При самом Минкультуры планируется создать Офис по развитию креативных индустрий.

Среди планов министерства – создание Института дизайна, который будет заниматься поддержкой украинских дизайнеров и их популяризацией за границей.

Планируется разработать модель креативных хабов и запустить пилотный проект.

Также Минкультуры планирует запустить государственную программу "Народные художественные промыслы", рассчитанную на четыре года. Первой фазой данного проекта будет введение реестра мастеров народных художественных промыслов, а также разработка и подача в Верховную Раду проекта изменений в законодательство о народных художественных промыслах.

Напомним, в июне 2018 года определение "креативные индустрии" украинский парламент закрепил на законодательном уровне, внеся соответствующие изменения в закон "О культуре". К креативным относятся "виды экономической деятельности, которые имеют потенциал к созданию добавленной стоимости и рабочих мест через культурное или креативное выражение, а их продукты и услуги — следствие индивидуального творчества, навыков и таланта".

Рада 4 ноября во втором чтении приняла законопроект № 3851, который вносит изменения в Налоговой кодекс. Вводятся пониженная ставка НДС, освобождение от налога на прибыль и НДФЛ (подоходного) для креативных индустрий.