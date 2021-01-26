Рада при Кабміні та Офіс при Мінкультури повинні допомогти креативним індустріям, — Ткаченко

Серед іншого, Мінкультури планує запустити державну програму "Народні художні промисли", розраховану на чотири роки.

Для підняття ваги креативної індустрії і її розвитку, при уряді варто створити Раду з розвитку креативної економіки. Про це сказав міністр культури Олександр Ткаченко в ході публічного обговорення проєкту Національної економічної стратегії — 2030, повідомило агентство "Інтерфакс-Україна".

При самому Мінкультури планується створити Офіс з розвитку креативних індустрій.

Серед планів міністерства — створення Інституту дизайну, що буде займатися підтримкою українських дизайнерів і їх популяризацією за кордоном.

Планується розробити модель креативних хабів і запустити пілотний проєкт.

Також Мінкультури планує запустити державну програму "Народні художні промисли", розраховану на чотири роки. Першою фазою цього проєкту буде введення реєстру майстрів народних художніх промислів, а також розробка і подача до Верховної Ради проєкту змін до законодавства про народні художні промисли.

Нагадаємо, що в червні 2018 року визначення "креативні індустрії" український парламент закріпив на законодавчому рівні, внісши відповідні зміни до закону "Про культуру". До креативних відносяться "види економічної діяльності, які мають потенціал до створення доданої вартості і робочих місць через культурний або креативний вираз, а їхні продукти і послуги — наслідок індивідуальної творчості, навичок і таланту".

Рада 4 листопада в другому читанні ухвалила законопроєкт № 3851, що вносить зміни до Податкового кодексу. Вводяться знижена ставка ПДВ, звільнення від податку на прибуток і ПДФО (прибуткового) для креативних індустрій.