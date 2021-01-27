Самая прибыльная пашня в Черкасской области, а наименее эффективная – в Житомирской

Госгеокадастр определил, какой доход может принести земля ее владельцу или арендатору. На основе этих данных уплачиваются налоги и пошлины.

Нормативно-денежная оценка (НДО) пашни в Украине по состоянию на 1 января 2021 года в среднем составляет 26,4 тыс. грн за гектар. Такие данные приводит Государственная служба геодезии, картографии и кадастра (Госгеокадастр).

Самый высокий этот показатель в Черкасской (33,6 тыс. грн), Черновицкой (33,3 тыс.) и Харьковской (32,2 тыс.) областях. Самый низкий – Житомирской (21,4 тыс. грн), Львовской (21,5) и Волынской (21,8 тыс.).

Средняя по стране НДО многолетних насаждений составляет 48,7 тыс. грн/га. Самые дорогие они в Черкасской (74,1 тыс. грн), Харьковской и Кировоградской областях (по 67 тыс.). Самые дешевые – во Львовской (27,1 тыс. грн) и Житомирской (35,6 тыс.) областях.

Средняя НДО сенокосов – 6,4 тыс. грн/га. Самые дорогие – в Кировоградской и Черновицкой областях (по 8,7 тыс. грн), самые дешевые – в Винницкой (3,14 тыс. грн) и Ивано-Франковской (4,8 тыс.).

Пастбища в среднем по стране оцениваются в 4,8 тыс. грн/га. Самые дорогие в Одесской (7 тыс. грн), Харьковской (6,4 тыс.) и Днепропетровской (6,2 тыс.) областях. Самые дешевые – в Винницкой (1,6 тыс. грн) и Ровенской (3,7 тыс.) областях.

[ + – ] Нормативная оценка земель на 01.01.2021, грн за 1 га

Напомним, что НДО – это одна из оценок, предусмотренных законом "Об оценке земель". В основу ее расчета положен рентный доход от использования земельного участка в течение определенного периода времени. Это, по сути, те деньги, которые можно выручить от наиболее эффективного использования земельного участка по целевому назначению.

НДО обычно необходима в следующих случаях:

для расчета земельного налога;

для расчета единого налога, который уплачивают ФОПы (ФЛП) группы 4;

для расчета размера арендной платы при аренде земельного участка;

для расчета потерь лесохозяйственного и сельскохозяйственного производства;

для расчета оплаты государственной пошлины при оформлении договоров купли-продажи, мены, дарения земельного участка;

при наследовании земельного участка.

31 марта 2020 года Верховная Рада проголосовала во втором чтении за законопроект, который открывает рынок земли. Приобретать землю сельскохозяйственного предназначения могут только украинцы. Физические лица до 100 га земли, а юридические – до 10 тысяч гектаров. Расчет за землю будет происходить только в безналичной форме. Банкам запрещено покупать землю, они смогут брать ее исключительно в виде залога под кредит.