Найприбутковіша рілля в Черкаській області, а найменш ефективна — у Житомирській

Держгеокадастр визначив, який дохід може принести земля її власнику або орендарю. На основі цих даних сплачуються податки і мита.

Нормативно-грошова оцінка (НГО) ріллі в Україні станом на 1 січня 2021 року в середньому становить 26,4 тис. грн за гектар. Такі дані наводить Державна служба геодезії, картографії та кадастру (Держгеокадастр).

Найвищий цей показник у Черкаській (33,6 тис. грн), Чернівецькій (33,3 тис.) і Харківській (32,2 тис.) областях. Найнижчий — у Житомирській (21,4 тис. грн), Львівській (21,5) та Волинській (21,8 тис.).

Середня по країні НГО багаторічних насаджень становить 48,7 тис. грн/га. Найдорожчі вони в Черкаській (74,1 тис. грн), Харківській та Кіровоградській областях (по 67 тис.). Найдешевші — у Львівській (27,1 тис. грн) і Житомирській (35,6 тис.) областях.

Середня НГО сінокосів — 6,4 тис. грн/га. Найдорожчі — у Кіровоградській і Чернівецькій областях (по 8,7 тис. грн), найдешевші — у Вінницькій (3,14 тис. грн) та Івано-Франківській (4,8 тис.).

Пасовища в середньому по країні оцінюються в 4,8 тис. грн/га. Найдорожчі в Одеській (7 тис. грн), Харківській (6,4 тис.) і Дніпропетровській (6,2 тис.) областях. Найдешевші — у Вінницькій (1,6 тис. грн) та Рівненській (3,7 тис.) областях.

[ + – ] Нормативна оцінка земель на 01.01.2021, грн за 1 га

Нагадаємо, що НГО — це одна з оцінок, передбачених законом "Про оцінку земель". В основу її розрахунку покладено рентний дохід від використання земельної ділянки протягом певного періоду часу. Це, по суті, ті гроші, які можна виручити від найбільш ефективного використання земельної ділянки за цільовим призначенням.

НГО зазвичай необхідна в таких випадках:

для розрахунку земельного податку;

для розрахунку єдиного податку, який сплачують ФОПи групи 4;

для розрахунку розміру орендної плати при оренді земельної ділянки;

для розрахунку втрат лісогосподарського та сільськогосподарського виробництва;

для розрахунку сплати державного мита при оформленні договорів купівлі-продажу, обміну, дарування земельної ділянки;

при спадкуванні земельної ділянки.

31 березня 2020 року Верховна Рада проголосувала в другому читанні за законопроєкт, що відкриває ринок землі. Купувати землю сільськогосподарського призначення можуть тільки українці. Фізичні особи до 100 га землі, а юридичні — до 10 тисяч гектарів. Розрахунок за землю буде відбуватися тільки в безготівковій формі. Банкам заборонено купувати землю, вони зможуть брати її винятково у вигляді застави під кредит.