ВРУ одобрила в первом чтении повышение безналоговой стоимости международных посылок

В случае, если законопроект поддержат во втором чтении и его подпишет президент, необлагаемая стоимость одной посылки возрастет со 100 до 150 евро.

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №4278, который предлагает увеличить необлагаемую налогом стоимость международной посылки с 100 до 150 евро (примерно от 3 400 до 5100 грн). За документ, вносящий изменения в Налоговый кодекс, проголосовали 346 нардепов.

Так, законопроект повысит необлагаемую цену товаров, которые ввозятся в Украину международными почтовыми и экспресс-отправлениями. Документ предлагает установить, что база налогообложения НДС — это часть таможенной стоимости товаров или часть их суммарной фактурной стоимости, превышающей необлагаемый минимум.

Согласно законопроекту, граждане могут отстрочить уплату НДС в течение 30 дней с даты оформления временного реестра с одновременным представлением дополнительного реестра.

Кроме того ВРУ проголосовала за законопроект №4279, вносящий изменения в Таможенный кодекс, согласно которому должна упроститься процедура декларирования товаров, стоимость которых превышает 150 евро, но не превышает 10 000 евро. В частности, для них не нужно будет заполнять декларацию Н-16 и подавать дополнительный реестр.

Законопроект предусматривает, что товары, пересылаемые одному человеку в одном грузе от одного отправителя международными почтовыми и экспресс-отправлениями, будет декларировать почтовый оператор через представление реестров международных экспресс-отправлений. Или же товар будут декларировать граждане или их уполномоченные лица в порядке, установленном для граждан.

Также законопроект предлагает запретить пересылку еще некоторых групп товаров. Одними из таких могут стать табачные изделия и алкогольные напитки.

Напомним, с 1 февраля "Укрпочта" станет частью мировой системы почтовых операторов, которая позволит ее клиентам оформлять таможенные документы в электронном виде.