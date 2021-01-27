ВРУ схвалила в першому читанні підвищення безподаткової вартості міжнародних посилок

У разі, якщо законопроєкт підтримають у другому читанні та його підпише президент, неоподатковувана вартість однієї посилки зросте зі 100 до 150 євро.

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт №4278, який пропонує збільшити неоподатковувану вартість міжнародної посилки зі 100 до 150 євро (приблизно від 3 400 до 5100 грн). За документ, що вносить зміни до Податкового кодексу, проголосували 346 нардепів.

Так, законопроєкт підвищить неоподатковувану ціну товарів, які ввозяться в Україну міжнародними поштовими та експрес-відправленнями. Документ пропонує встановити, що база оподаткування ПДВ — це частина митної вартості товарів або частина їх сумарної фактурної вартості, що перевищує неоподатковуваний мінімум.

Відповідно до законопроєкту, громадяни можуть відтермінувати сплату ПДВ протягом 30 днів з дати оформлення тимчасового реєстру з одночасним поданням додаткового реєстру.

Крім того, ВРУ проголосувала за законопроєкт №4279, що вносить зміни до Митного кодексу, згідно з яким повинна спроститися процедура декларування товарів, вартість яких перевищує 150 євро, але не перевищує 10 000 євро. Зокрема, для них не потрібно буде заповнювати декларацію Н-16 і подавати додатковий реєстр.

Законопроєкт передбачає, що товари, що пересилаються одній людині в одному вантажі від одного відправника міжнародними поштовими та експрес-відправленнями, буде декларувати поштовий оператор через подання реєстрів міжнародних експрес-відправлень. Або ж товар декларуватимуть громадяни або їх уповноважені особи в порядку, встановленому для громадян.

Також законопроєкт пропонує заборонити пересилку ще деяких груп товарів. Одними з таких можуть стати тютюнові вироби та алкогольні напої.

Нагадаємо: з 1 лютого "Укрпошта" стане частиною світової системи поштових операторів, яка дозволить її клієнтам оформляти митні документи в електронному вигляді.