Нацбанк запретил финучреждениям использовать мелкий шрифт в договорах с клиентами

На внедрение новых требований НБУ у финучреждений есть три месяца. Речь идет об оформлении потребительских кредитов, депозитов и ведении текущего счета.

Украинские банки будут обязаны указывать в договорах полную информацию в услугах, а не писать отдельные пункты мелким шрифтом. Дополнительные требования 22 января установил Национальный банк Украины, опубликовав соответствующую информацию на своем сайте 26 января.

Речь идет о договорах при оформлении потребительского кредита, депозита, а также открытия и ведения текущего счета.

Согласно требованиям НБУ, финучреждениям теперь необходимо будет предоставлять в документах полное описание предоставляемой услуги.

"В договоре вклада (депозита) нужно будет указывать конкретную дату возврата вклада и информацию о наличии у банка права продлить срок действия вклада (депозита) и др. В договоре потребительского кредита – перечень и стоимость дополнительных услуг, условия, при которых возможно изменение процентной ставки или других платежей и тому подобное. Текст договора должен быть изложен размером шрифта не менее 11 печатных пунктов", – говорится в сообщении.

Кроме того, банкам запрещено включать в договоры нормы, которые не дают возможности потребителям подать жалобу или иск в суд, без ведома потребителя изменять условия договора, а также требовать от клиента оплаты еще не полученных по договору услуг и тому подобное.

"Главная задача новых требований – обеспечить раскрытие полной информации об услугах, правах и обязанностях банка и потребителя, последствиях невыполнения обязательств. Это в свою очередь будет способствовать пониманию потребителем условий финуслуг и его умеренному решению о заключении договора", – уточнили в НБУ.

Новые требования не распространяются на публичную часть договоров присоединения о предоставлении услуг (оферту), а только на договоры, которые непосредственно подписывает потребитель, в том числе и на индивидуальную часть договоров присоединения о предоставлении услуг. В то же время публичная часть договора присоединения не может противоречить индивидуальной части договора, в которой установлены требования.

В течение трех месяцев, до 27 апреля, банки должны внедрить новые требования и в дальнейшем использовать их в своей работе.

Напомним, НБУ назвал самую ходовую купюру в Украине. Ею стала 200-гривневая банкнота.