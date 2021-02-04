Китайский сервис такси DiDi готовится к запуску в Украине, – СМИ

DiDi работает по той же бизнес-модели, что и Uklon, Uber, Bolt.

Китайский агрегатор такси Didi рассчитывает в 2021 году начать работу в Украине. Об этом сообщило издание AIN.UA.

Известно, что еще в 2020 году он начал собирать команду для запуска в Украине.

Для нашей страны DiDi станет четвертым большим сервисом такси после Uklon, Uber (DiDi имеет долю в этой компании) и Bolt.

Пока неизвестно, будет ли DiDi заходить в Украину только с такси, или выведет и другие свои сервисы, вроде проката велосипедов.

В середине прошлого года DiDi начал работу в двух десятках российских городов. Комиссия для водителей (процент от стоимости поездки, который забирает агрегатор) была от 9,5% до 13%.

Стоимость стандартной поездки была примерно такая же, как у конкурентов. На этапе запуска компания использовала различные акции: бесплатные поездки по пятницам, скидки на поездки для впервые воспользовавшихся приложением, более высокий гарантированный заработок для водителей.

Сервис DiDi появился в июне 2012 года. Его название на китайском языке является имитацией сигнала автомобильного гудка.

Сейчас сервис работает в 400 городах КНР. Его услугами пользуются 450 млн жителей страны. Еще 100 млн пассажиров дают другие девять стран, где сейчас работает сервис .

Основатель DiDi Чен Вэй восемь лет проработал в Alibaba. Собственную службу такси он создал в 29 лет. В 2016 году Вэй стал бизнесменом года по версии Forbes Asia.

Изначально DiDi предоставлял только услуги такси. Сейчас это и такси-агрегатор, и каршеринг, а также сервис совместных поездок, тест-драйвов, аренды авто, заказа автобусов и проката велосипедов.

Китайский интернет-гигант Tencent впервые вложился в DiDi на самом старте в 2012 году, дав сразу 15 млн долларов. На старте это очень много. Главного конкурента Didi – Kuaidi – тогда поддерживала Alibaba.

В мае 2016 года DiDi закрыла очередной раунд инвестиций. Apple со своим миллиардом его возглавила. Еще столько же вложили Tencent, Alibaba и другие крутые инвесторы. Оценка достигла 28 млрд. В 2017 году DiDi провела еще два раунда инвестиций: на 4,5 млрд и на 5,5 млрд долларов. Вложились Alibaba, Tencent, Baidu и еще несколько десятков инвесторов. В результате оценка компании подскочила до 56 млрд долларов, и DiDi стала самой дорогой начинающей компанией в мире.

В 2013 году американский такси-сервис Uber начал работать в Китае. Из-за жесткой конкуренции с DiDi и Kuaidi он терял по миллиарду долларов в год. В августе 2016 года DiDi (к тому времени он объединился с Kuaidi) купил китайское подразделение Uber. Сделка на 30 млрд долларов обеспечила Чену Вэю место в правлении Uber, а главе Uber Трэвису Каланику – место в правлении DiDi.

В первой половине 2021 года Didi планирует провести IPO на Гонконгской фондовой бирже. Во II-ом квартале 2020 года компания впервые принесла прибыль. При выходе на биржу она может быть оценена в 60 млрд долларов.

Напомним, таксист Uber попросил покинуть автомобиль бывшую и.о. главы Минздрава Ульяну Супрун вместе с ее супругом за то, что та настаивала на открытых окнах в машине.