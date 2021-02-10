Пенсионный фонд утвердил показатель зарплаты для расчета пенсий за 2020 год: названа новая сумма

Средняя зарплата в Украине выросла более, чем на 12%, по сравнению с 2019 годом

Пенсионный фонд утвердил показатель дохода за 2020 год, который учитывается при расчете пенсий. Об этом пресс-служба госструктуры сообщила на официальном сайте.

ПФУ установил среднюю заработную плату за прошедший декабрь на уровне 13 320,55 гривен, а за в целом за 2020 год показатель составил 10 340, 35. Речь идет о доходах граждан в Украине, с которых уплатили страховые взносы. Показатель меняется каждый год.

Размер пенсии в Украине рассчитывают в процентах к среднемесячному фактическому заработку по нормам, прописанным в законе о пенсионном страховании. При назначении учитывают не конкретную зарплату, а ее расчетное значение, которое вычисляют по специальной формуле: Зп = Зс х (Ск : К).

В ней Зс — это средняя зарплата по стране за три года перед годом обращения за назначением пенсии;

Ск — сумма коэффициентов доходов за каждый месяц;

К — количество месяцев страхового стажа.

Стоит добавить, что в ноябре 2020 года расчетный показатель средней заработной платы был намного ниже и составил всего 10,6 тысячи гривен. Однако с 1 декабря в Украине повысили минимальную пенсию на 57 грн (до 1769 гривен), вместе с ней вырос и прожиточный минимум.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2021 года пенсионные выплаты подняли для более чем двух миллионов украинцев. В настоящее время средняя зарплата судьи увеличилась до 67,9 тысячи гривен, выплаты военным выросли 5,5 тысяч(на 300 гривен), социальные пенсии – до 1700 гривен, а пенсия по общим правилам – до 3,5 тысяч. Сейчас пенсии получают более 11 миллионов человек, ее средний размер составляет 3,5 тысчи гривен.

Следующее повышение планируется с 1 июля текущего года, выплаты вырастут с 1769 до 1854 гривен. При этом минимальная пенсия увеличится увеличат сразу на 850 гривен и составит 18 540 гривен. Такая прибавка предусмотрена в бюджете Украины на 2021 год. Максимальную выплату будут получать украинцы, которые наработали 35 лет стажа и получали зарплату примерно в 5 раз выше средней. При этом максимальная пенсия не может превышать 10 минимальных.