НБУ определил, как он будет наказывать банки за нарушение прав потребителей

Одним из источников информации о нарушениях должны стать жалобы потребителей в НБУ.

Национальный банк утвердил порядок надзора за соблюдением банками законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг. Соответствующее постановление вступает в силу 13 февраля. За нарушения на должностных лиц банка накладываются административные взыскания, а к банкам применяются штрафы и другие меры воздействия.

Надзор будет осуществлять управлением защиты прав потребителей финансовых услуг НБУ в формах безвыездного надзора (не чаще одного раза в месяц) и инспекционных проверок.

Прежде всего будут проверять те банки, которые имеют высокий риск нарушения прав потребителей финансовых услуг. Источниками информации о возможных нарушениях будут:

обращения потребителей в НБУ;

договоры банков с клиентами и другие документы;

информация на сайтах банков и в рекламе;

данные из открытых источников;

отчетность банков.

НБУ сообщил, что в ближайшее время будет обнародован для общественного обсуждения аналогичный документ для участников небанковского финансового рынка.

Напомним, банки обязаны указывать в договорах полную информацию об услугах и не печатать отдельные пункты мелким шрифтом. Такие требования 22 января установил Национальный банк. Речь идет о договорах при оформлении потребительского кредита, депозита, а также открытия и ведения текущего счета.

Кроме того, банкам запрещено включать в договоры нормы, которые не дают возможности потребителям подать жалобу или иск в суд, без ведома потребителя изменять условия договора, а также требовать от клиента оплаты еще не полученных по договору услуг и тому подобное.

До 27 апреля банки должны внедрить новые требования и в дальнейшем использовать их в своей работе.