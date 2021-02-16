Adidas начал процесс продажи бренда Reebok
В компании решили, что два бренда смогут более эффективно реализовать свой потенциал роста независимо друг от друга.
Популярный производитель спортивной одежды и аксессуаров Adidas объявил о начале процесса продажи принадлежащего ему американского бренда Reebok.
Об этом говорится в официальном пресс-релизе компании.
Согласно заявлению, по результатам разработки пятилетней стратегии развития в Adidas пришли к выводу о том, что две торговых марки смогут более эффективно и результативно реализовать свой потенциал роста независимо друг от друга.
В частности, генеральный директор Adidas Каспер Рорстед отметил, что в компании будут постоянно работать над обеспечением успешного будущего Reebok.
Отмечается, что подразделение Reebok с первого квартала в финансовой отчетности будет обозначаться как актив, предназначенный для продажи.
Более детальная информация о стратегическом бизнес-плане Adidas до 2025 года будет представлена на виртуальной презентации для инвесторов 10 марта 2021 года.
Adidas приобрела Reebok в 2005 году, сумма сделки тогда составила 3,8 млрд долларов. В 2012 году компания Adidas объявила о рекордных продажах. В 2017 году Adidas закрыла более сотни магазинов в России.