Adidas начал процесс продажи бренда Reebok

В компании решили, что два бренда смогут более эффективно реализовать свой потенциал роста независимо друг от друга.

Популярный производитель спортивной одежды и аксессуаров Adidas объявил о начале процесса продажи принадлежащего ему американского бренда Reebok.

Об этом говорится в официальном пресс-релизе компании.

Согласно заявлению, по результатам разработки пятилетней стратегии развития в Adidas пришли к выводу о том, что две торговых марки смогут более эффективно и результативно реализовать свой потенциал роста независимо друг от друга.

В частности, генеральный директор Adidas Каспер Рорстед отметил, что в компании будут постоянно работать над обеспечением успешного будущего Reebok.

Отмечается, что подразделение Reebok с первого квартала в финансовой отчетности будет обозначаться как актив, предназначенный для продажи.

Более детальная информация о стратегическом бизнес-плане Adidas до 2025 года будет представлена на виртуальной презентации для инвесторов 10 марта 2021 года.

Adidas приобрела Reebok в 2005 году, сумма сделки тогда составила 3,8 млрд долларов. В 2012 году компания Adidas объявила о рекордных продажах. В 2017 году Adidas закрыла более сотни магазинов в России.