Adidas почав процес продажу бренду Reebok

У компанії вирішили, що два бренди зможуть більш ефективно реалізувати свій потенціал росту незалежно один від одного.

Популярний виробник спортивного одягу й аксесуарів Adidas оголосив про початок процесу продажу американського бренду Reebok, який належить йому.

Про це йдеться в офіційному прес-релізі компанії.

Згідно із заявою, за результатами розробки пʼятирічної стратегії розвитку в Adidas дійшли висновку про те, що дві торгових марки зможуть ефективніше та результативніше реалізувати свій потенціал росту незалежно один від одного.

Зокрема, генеральний директор Adidas Каспер Рорстед зазначив, що в компанії постійно працюватимуть над забезпеченням успішного майбутнього Reebok.

Зазначається, що підрозділ Reebok із першого кварталу у фінансовій звітності буде позначатися як актив, призначений для продажу.

Докладніша інформація про стратегічний бізнес-план Adidas до 2025 року буде представлена на віртуальній презентації для інвесторів 10 березня 2021 року.

Adidas придбала Reebok у 2005 році, сума угоди тоді склала 3,8 млрд доларів. У 2012 році компанія Adidas оголосила про рекордні продажі. У 2017 році Adidas закрила більше сотні магазинів у Росії.