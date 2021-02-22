Мининфраструктуры в 2021 начнет строительство евроколеи от госграницы до Киева

В перспективе европейскую колею хотят проложить не только до Киева и Львова, но и до Харькова, Одессы.

Министерство инфраструктуры приступит в текущем году к работе над проектом развития в Украине железнодорожной сети европейского формата (ширина колеи 1435 мм) со скоростью движения поездов свыше 250 км/час. Об этом сказал министр Владислав Криклий.

"Это четыре участка общей протяженностью 2 тыс. км. Первый участок это Киев – Львов – госграница. Отрезок 896 км начинаем строить и готовить в этом году", – пояснил он.

Проект планируется реализовать с привлечением международного партнера, в то же время, министр не указал, кто из МФО готов профинансировать реализацию этого проекта.

Партнером может стать южнокорейская Hyundai, которая выделит $2 млн грантовых средств на разработку предварительного технико-экономического обоснования (ТЭО) строительства.

В марте в Сеул поедет украинская делегация. Ожидается, что будут подписаны меморандумы, выделены грантовые средства. Для реализации проекта будет подписано межправительственное соглашение.

В рамках реализации проекта по строительству евроколеи планируется закупка 39 высокоскоростных поездов.

Ранее сообщалось, что европейскую колею хотят проложить не только до Киева и Львова, но и до Харькова, Одессы.

Напомним, что ширина колеи в Российской империи была 1524 мм, или 5 английских футов. Объясняется это главным образом тем, что импорт железнодорожной техники, в основном, шел из Британской империи. Такую же ширину имеют железные дороги Финляндии и Монголии.

В советский период, с 1970-х по 1990-е, колею в СССР "перешили" на 1520 мм.

К стандарту 1520 мм привели и пути, находящиеся на западе Украины. Там изначально ширина колеи была 1435 мм по причине вхождения в состав Австро-Венгерской империи.

Сейчас в Украину евроколея заходит:

из Польши, участки Дорохуск — Ковель, Гребенное — Рава-Русская, Медыка — Мостиска, Кросценко — Хиров;

из Словакии, участок Чиерна-над-Тиссой — Чоп;

из Венгрии, участок Захонь — Чоп — Королево — Дьяково;

из Румынии, участок Сучава — Вадул-Сирет,

О развитии в Украине европейской колеи говорится много и давно. В частности, в 2018 году тогдашний министр инфраструктуры Владимир Омелян говорил, что согласно принятой транспортной стратегии, к 2030 году планируется строительство таких дорог из Киева в Одессу, Львов, Харьков и Днепр.