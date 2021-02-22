Мінінфраструктури в 2021 почне будівництво євроколії від держкордону до Києва

У перспективі європейську колію хочуть прокласти не тільки до Києва і Львова, а й до Харкова, Одеси.

Міністерство інфраструктури візметься в поточному році до роботи над проектом розвитку в Україні залізничної мережі європейського формату (ширина колії 1 435 мм) зі швидкістю руху поїздів понад 250 км/год. Про це сказав міністр Владислав Криклій.

"Це чотири ділянки загальною протяжністю 2 тис. км. Перша ділянка це Київ — Львів — держкордон. Відрізок 896 км починаємо будувати і готувати в цьому році", — пояснив він.

Проект планується реалізувати із залученням міжнародного партнера, у той же час, міністр не вказав, хто з МФО готовий профінансувати реалізацію цього проекту.

Партнером може стати південнокорейська Hyundai, яка виділить $2 млн грантових коштів на розробку попереднього техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) будівництва.

У березні в Сеул поїде українська делегація. Очікується, що будуть підписані меморандуми, виділені грантові кошти. Для реалізації проекту буде підписано міжурядову угоду.

У рамках реалізації проекту з будівництва євроколії планується закупівля 39 високошвидкісних поїздів.

Раніше повідомлялося, що європейську колію хочуть прокласти не тільки до Києва і Львова, а й до Харкова, Одеси.

Нагадаємо, що ширина колії в Російській імперії була 1 524 мм, або 5 англійських футів. Пояснюється це головним чином тим, що імпорт залізничної техніки, в основному, йшов із Британської імперії. Таку ж ширину мають залізниці Фінляндії та Монголії.

У радянський період, з 1970-х по 1990-ті, колію в СРСР "перешили" на 1 520 мм.

До стандарту 1 520 мм привели й шляхи, що знаходяться на заході України. Там спочатку ширина колії була 1 435 мм через входження до складу Австро-Угорської імперії.

Зараз в Україні євроколія заходить:

з Польщі, ділянки Дорогуськ — Ковель, Гребенне — Рава-Руська, Медика — Мостиська, Кросценко — Хирів;

зі Словаччини, ділянку Чієрна-над-Тісоу — Чоп;

з Угорщини, ділянку Захонь — Чоп — Королево — Дяково;

з Румунії, ділянку Сучава — Вадул-Сірет,

Про розвиток в Україні європейської колії говориться багато й давно. Зокрема, у 2018 році тодішній міністр інфраструктури Володимир Омелян говорив, що згідно з ухваленою транспортною стратегією, до 2030 року планується будівництво таких доріг із Києва в Одесу, Львів, Харків і Дніпро.