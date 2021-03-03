От дождя, огня, вредителей. Нюансы, выгоды и риски страхования урожая

Страхуют ли украинские аграрии будущий урожай, в каких случаях они могут рассчитывать на выплаты, а когда остаются без компенсации?

"Мы много лет страховали урожай озимых, но в свете изменения климатических условий и более мягких зим от этого отказались, — говорит Елена Ворона, директор по операционной и финансовой деятельности группы "Агротрейд". — Страхование яровых мы не использовали, так как затраты на гектар намного больше, чем по озимым, при этом невыгоден уровень франшизы [части убытка, которую при наступлении страхового случая СК не компенсирует]". По словам собеседницы Фокуса, компания так и не нашла страховой продукт, который бы соответствовал ее ожиданиям по цене и качеству.

Украинские аграрии редко обращаются к услугам страховщиков. Это подтверждает Лариса Боровик, зампредправления по методологии андеррайтинга и перестрахования СК "Брокбизнес", отмечая, что добровольное рыночное агрострахование в Украине практически отсутствует, так как его используют, только если того требуют условия форвардных контрактов, кредитных договоров.

"В Украине страхование в агросекторе не развито из-за недоверия аграриев к страховым и непонимания необходимости страхования, — отмечает Игорь Ясько, управляющий партнер ЮК Winner. — В результате из-за засухи и последующего неурожая аграрии часто не могут выполнить условия форвардных контрактов и теряют бизнес".

Страхование урожая: игроки и риски

В Украине из без малого чем полусотни работающих на рынке страховых компаний услуги агрострахования предлагают не более десяти. В их числе, например, СК "ИНГО", АСКА, "ПЗУ Украина", СК "Универсальная", СК "Брокбизнес", Украинская аграрно-страховая компания, ARX.

"Основными игроками на рынке остаются агрохолдинги со стороны страхователей и топовые страховые компании. Ведь только крупные страховщики могут брать на себя очень крупные аграрные риски без рисков банкротства при убытке", — говорит Елена Шустур, директор корпоративного страхования УАСК АСКА.

[ + – ] Страхование урожая сельскохозяйственных культур: нюансы, выгоды и риски Фото: Людмила Лысак (инфографика)

В основном страхуют зерновые. Однако с появлением большого количества частных ореховых и фруктовых садов, насаждений кустарниковых ягод (голубики, черники) появился спрос и на такое страхование. Перед заключением договора страхования урожая, компания детально изучает показатели предприятия.

"Страхователь должен предоставить информацию о культуре, площади и местоположении полей, урожайности, затратам на гектар, стоимости тонны продукции. Страховщик дает предварительную котировку с указанием стоимости и проводит осмотр полей для подтверждения качества и жизнестойкости растений. Перед заключением договора страхователь заполняет анкету, на базе которой и акта осмотра полей компания предлагает окончательные условия. После этого возможны оплата и заключение договора", — рассказывает об алгоритме сотрудничества с клиентами Елена Шустур. В процессе переговоров страховщик может запросить дополнительные документы — о внесении удобрений, например.

Перечень рисков страхования урожая обычно включает град, пожар, удар молнии, заморозки, сильный ветер, ливень, паводок, засуху, землетрясения, лавины, оползни, сель, болезни растений, противоправные действия третьих лиц. По словам Алексея Пидлубного, начальника управления андеррайтинга и урегулирования Украинской аграрно-страховой компании, можно застраховать и определенный набор рисков. Например, только от града и пожара, удешевив тем самым стоимость полиса.

Страхование будущего урожая и вопрос убытков

Если застрахованные поля пострадали, необходимо немедленно сообщить об этом страховой компании. Эксперты страховщика должны иметь возможность сразу же осмотреть посевы. Как отмечает руководитель отдела агропромышленного страхования СК "ИНГО" Руслан Зимовец, с поврежденных полей ни в коем случае не нужно собирать урожай (или то, что от него осталось), так как это помешает расследованию причин и обстоятельств ущерба. Как следствие, компания не сможет провести оценку и возместить убытки.

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В Украине есть немало случаев, когда застрахованные аграрии получали от страховщиков масштабные выплаты. Например, СК "ИНГО" в 2019 году возместила предприятию из Харьковской области 19,2 млн грн за потери урожая подсолнечника на площади 4633 га из-за засухи. Эта же компания выплатила более 3,5 млн грн хозяйству из Хмельницкой области, у которого ливень уничтожил 57,8 га посевов чеснока.

СК "ПЗУ Украина", по словам менеджера по страховым продуктам Александра Мухи, в 2020 году выплатила 3,73 млн грн трем хозяйствам в Кировоградской области из-за недобора урожая подсолнечника и кукурузы в условиях засухи.

Компенсация по страхованию урожая. Когда выплат нет?

Агрострахование отнюдь не гарантирует стопроцентную защиту от убытков и потерь, с которыми могут столкнуться аграрии. По словам Елены Шустур, выплаты могут не состояться, если оценка убытка показала, что он не превысил размера франшизы. Кроме того, страхователь может получить отказ, если не внес необходимых удобрений или нарушил техкарту выращивания, вследствие чего снизилась жизнестойкость растений.

"Договором не покрываются риски, связанные с изменением качественных показателей зерна и рыночных колебаний стоимости урожая, — продолжает Зимовец. — Например, если из-за большого количества осадков или засухи зерно станет непригодным для изготовления муки, это не будет считаться количественным убытком, как и в случае, если вместо зерна 3-го класса хозяйство собрало фуражное".

Страхование урожая с господдержкой: закон поможет

В ситуации, когда большинство украинских аграриев не используют агрострахование, Николай Горбачев, президент Украинской зерновой ассоциации, призывает государство приложить усилия для развития этого инструмента. Власти этим вопросом уже занимаются. Как рассказывают Фокусу в Минэкономики, для защиты сельхозтоваропроизводителей от рисков гибели урожая министерство разработало специальный законопроект. Этот документ призван внедрить господдержку страхования сельхозпродукции за счет удешевления части страхового платежа, уплаченного агрокомпаниями страховщику. То есть речь идет о компенсации части расходов на страхование за счет государства. В феврале 2021 года законопроект о страховании урожая с господдержкой одобрил Кабмин. Теперь дело за парламентариями. В страховых ожидают запуска госинициативы уже в 2021 году и надеются, что под нее выделят отдельную статью в госбюджете.