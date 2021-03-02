Украинцы в январе получили почти на 9% меньше денег из-за границы

Объемы частных переводов через банки и платежные системы выросли на 14,1%, а по неформальным каналам – упали на 35%.

Объем частных переводов в Украину за январь 2021 года составил 869 млн долларов. Это на 8,7% меньше, чем годом ранее (952 млн долларов). Такие данные приведены на сайте Национального банка.

НБУ традиционно учитывает в своей статистике как официальные, так и неофициальные каналы поступления денег в Украину. В январе 2021 года по неформальным каналам было переведено 287 млн долларов, что на 35% или на 155 млн долларов меньше, чем за этот же период годом ранее (442 млн долларов).

При этом объемы частных переводов по официальным каналам выросли в годовом измерении на 14,1%. Так, в январе 379 млн долларов поступили через счета банков, а 203 млн – через международные платежные системы. Год назад эти цифры были 328 и 182 млн долларов соответственно.

В целом объем частных переводов в Украину из-за границы в 2020 году составил 12 121 млн долларов. Это на 1,7% (на 200 млн долларов) больше, чем годом ранее (11 921 млн долларов).

Напомним, процедура идентификации и верификации получателей пенсий, пособий, субсидий и других выплат была упрощена для операторов почтовой связи. Теперь работнику для выплат на сумму от 5 до 30 тыс. грн для идентификации и верификации нужно только сверить идентификационные данные клиента с данными в выплатных документах или бланках почтовых переводов. После сверки получатель и работник оператора расписываются в выплатных документах. Выплатные документы должны храниться в течение сроков, определенных законом о финансовом мониторинге. Эти изменения внесены в Положение об осуществлении учреждениями финансового мониторинга.

С января по сентябрь 2020 года в Украину поступили денежные переводы на 8 млрд долларов. Больше всего денег пересылали из США, Италии, Израиля, РФ и Германии. В то же время из Украины за границу перевели 575 млн долларов. Больше всего было отправлено в РФ, Грузию, Азербайджан, Турцию и Польшу.