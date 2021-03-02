Українці в січні отримали майже на 9% менше грошей з-за кордону

Обсяги приватних переказів через банки і платіжні системи зросли на 14,1%, а по неформальних каналах — впали на 35%.

Обсяг приватних переказів в Україну за січень 2021 року становить 869 млн доларів. Це на 8,7% менше, ніж роком раніше (952 млн доларів). Такі дані наведені на сайті Національного банку.

НБУ традиційно враховує у своїй статистиці як офіційні, так і неофіційні канали надходження грошей в Україну. У січні 2021 року по неформальних каналах було переведено 287 млн доларів, що на 35% або на 155 млн доларів менше, ніж за цей же період роком раніше (442 млн доларів).

При цьому обсяги приватних переказів по офіційних каналах виросли в річному вимірі на 14,1%. Так, у січні 379 млн доларів надійшли через рахунки банків, а 203 млн — через міжнародні платіжні системи. Рік тому ці цифри були 328 і 182 млн доларів відповідно.

У цілому обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону у 2020 році становив 12 121 млн доларів. Це на 1,7% (на 200 млн доларів) більше, ніж роком раніше (11 921 млн доларів).

Нагадаємо: процедура ідентифікації та верифікації одержувачів пенсій, допомог, субсидій та інших виплат була спрощена для операторів поштового зв'язку. Тепер працівнику для виплат на суму від 5 до 30 тис. грн для ідентифікації та верифікації потрібно тільки звірити ідентифікаційні дані клієнта з даними у виплатних документах або бланках поштових переказів. Після звірки одержувач і працівник оператора розписуються у виплатних документах. Виплатні документи повинні зберігатися протягом термінів, визначених законом про фінансовий моніторинг. Ці зміни внесені до Положення про здійснення установами фінансового моніторингу.

З січня по вересень 2020 року в Україні надійшли грошові перекази на 8 млрд доларів. Найбільше грошей пересилали із США, Італії, Ізраїлю, РФ та Німеччини. У той же час з України за кордон перевели 575 млн доларів. Найбільше було відправлено в РФ, Грузію, Азербайджан, Туреччину і Польщу.