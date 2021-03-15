Союз украинских предпринимателей и ЕБА выступают за более постепенное повышение акцизов на ТИЭН

В бизнес-ассоциациях напомнили, что в странах Евросоюза ставки акцизов на табачные изделия для электрического нагрева ниже, чем на сигареты

Ведущие бизнес-ассоциации Украины — Союз украинских предпринимателей, Американская торговая палата, Европейская Бизнес Ассоциация — обратились в Верховную Раду о необходимости ввести более постепенное повышение акциза на табачные изделия для электрического нагрева (ТИЭН).

- Законом Украины №466-ИX с января этого года ставка акциза на ТИЭН были повышены на 320%. По оценкам экспертов компаний-членов Палаты такое резкое повышение может привести к негативным последствиям для государственного бюджета и экономики в целом из-за роста уровня нелегального рынка данной продукции, о чем неоднократно отмечалось Палатой — заявил в официальном письме президент Американской торговой палаты Андрей Гундер.

С ним соглашается и исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко.

- По предварительным оценкам экспертов Ассоциации, если не пересмотреть нормы действующей редакции Налогового кодекса Украины, легальный рынок ТИЭН может существенно уменьшиться, что, в свою очередь, приведет к недополучению бюджетом запланированных доходов от акцизного налога на ТИЭН — прогнозирует исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко Деревянко.

Поэтому Американская торговая палата, Европейская Бизнес Ассоциация, Союз украинских предпринимателей просят парламент поддержать поправку №55 к законопроекту №4278 по более постепенного повышения акциза на ТИЭН — на 200% в 2021 и на 30% ежегодно с 2022 по 2025 годы.

- Указанное более постепенное повышение акциза будет способствовать умеренной акцизной политике и инвестиционной привлекательности Украины — уверена исполнительный директор Союза украинских предпринимателей Екатерина Глазкова.

По мнению президента Американской торговой палаты Андрея Гундера, предложенный в поправке №55 подход в большей степени соответствует законодательству и практике Европейского Союза.

- Постепенное повышение ставок налога соответствует европейской практике, Соглашении об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, Директиве №2011/64/ЕС от 21 июня 2011 о структуре и ставки акцизного сбора на табачные изделия — объясняет Андрей Гундер.

Исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко напомнила, что в странах Евросоюза ставки акциза на ТИЭН ниже, чем акциз на сигареты.

- Считаем необходимым в дальнейшем обеспечить дифференциацию указанных ставок и установить меньшую ставку для ТИЭН. По данным экспертов Ассоциации, в странах Европейского Союза уровень ставок на сигареты и ТИЭН не является одинаковым — заявила Анна Деревянко.

В ведущих бизнес-ассоциациях Украины отмечают, что принятие поправки №55 позволит сохранить прогнозируемые условия налогообложения, защитить легальный рынок ТИЭН, что, в свою очередь, обеспечит постепенное увеличение бюджетных поступлений, защита существующих и привлечения новых инвестиций в экономику Украины.

Напомним, ранее Федерация работодателей поддержала решение Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики постепенного повышения ставки акцизного налога на ТИЭН. По расчетам экспертов Федерации работодателей постепенное повышение акциза на ТИЭН даст госбюджету дополнительно 2600000000 грн.