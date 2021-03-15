Спілка українських підприємців і ЄБА виступають за більш поступове підвищення акцизів на ТВЕНи

В бізнес-асоціаціях нагадали, що в країнах Євросоюзу ставки акцизів на тютюнові вироби для електричного нагрівання нижчі, ніж на сигарети

Провідні бізнес-асоціації України – Спілка українських підприємців, Американська торговельна палата, Європейська Бізнес Асоціація – звернулися до Верховної Ради щодо необхідності запровадити більш поступове підвищення акцизу на тютюнові вироби для електричного нагрівання (ТВЕНи).

- Законом України №466-ІX з січня цього року ставку акцизу на ТВЕНи було підвищено на 320%. За оцінками експертів компаній-членів Палати таке різке підвищення може призвести до негативних наслідків для державного бюджету та економіки в цілому через зростання рівня нелегального ринку зазначеної продукції, про що неодноразово наголошувалось Палатою – заявив в офіційному листі президент Американської торговельної палати Андрій Гундер.

З ним погоджується і виконавчий директор Європейської Бізнес Асоціації Ганна Дерев’янко.

- За попередніми оцінками експертів Асоціації, якщо не переглянути норми чинної редакції Податкового кодексу України, легальний ринок ТВЕНів може суттєво зменшитися, що, у свою чергу, зумовить недоотримання бюджетом запланованих доходів від акцизного податку на ТВЕНи – прогнозує виконавчий директор Європейської Бізнес Асоціації Ганна Дерев’янко.

Тому Американська торговельна палата, Європейська Бізнес Асоціація, Спілка українських підприємців просять парламент підтримати поправку №55 до законопроекту №4278 щодо більш поступового підвищення акцизу на ТВЕНи – на 200% у 2021 р. та на 30% щорічно з 2022 по 2025 роки.

- Зазначене більш поступове підвищення акцизу сприятиме поміркованій акцизній політиці і інвестиційній привабливості України – впевнена виконавчий директор Спілки українських підприємців Катерина Глазкова.

На думку президента Американської торговельної палати Андрія Гундера, запропонований у поправці №55 підхід більшою мірою відповідає законодавству і практиці Європейського Союзу.

- Поступове підвищення ставок податку відповідає європейській практиці, Угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Директиві №2011/64/ЄС від 21 червня 2011 року про структуру та ставки акцизного збору на тютюнові вироби – пояснює Андрій Гундер.

Виконавчий директор Європейської Бізнес Асоціації Ганна Дерев’янко нагадала, що в країнах Євросоюзу ставки акцизу на ТВЕНи нижчі, ніж акциз на сигарети.

- Вважаємо за необхідне в подальшому забезпечити диференціацію зазначених ставок та встановити меншу ставку для ТВЕНів. За даними експертів Асоціації, в країнах Європейського Союзу рівень ставок на сигарети та ТВЕНи не є однаковим – заявила Ганна Дерев’янко.

В провідних бізнес-асоціаціях України наголошують, що прийняття поправки №55 дозволить зберегти прогнозовані умови оподаткування, захистити легальний ринок ТВЕНів, що, в свою чергу, забезпечить поступове збільшення бюджетних надходжень, захист наявних і залучення нових інвестицій в економіку України.

Нагадаємо, раніше Федерація роботодавцівпідтримала рішення Комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики щодо поступового підвищення ставки акцизного податку на ТВЕН. За розрахунками експертів Федерації роботодавців поступове підвищення акцизу на ТВЕНи дасть держбюджету додатково 2,6 млрд грн.