SIPRI назвал Россию в числе крупнейших покупателей украинского вооружения

Летом 2014 президент Петр Порошенко и СНБО запретили военное сотрудничество с Россией, в мае 2015 правительство разорвало соответствующий договор с РФ.

Россия вошла в тройку крупнейших покупателей украинского вооружения в 2016–2020 годах, считает Стокгольмский институт исследований проблем мира (SIPRI).

По его данным, экспорт украинского вооружения в эти пять лет осуществлялся преимущественно в Китай (36% от общего объема), Россию (20%) и Таиланд (17%).

Украина занимает 12-е место в мире по экспорту вооружения с долей рынка в 0,9%. В период 2011–2015 годов украинский военный экспорт вооружений имел глобальную долю 2,6%.

Крупнейшими экспортерами вооружений являются США (37% глобального экспорта), Россия (20%) и Франция (8,2%).

Крупнейшие импортеры вооружений: Саудовская Аравия (11%), Индия (9,5%) и Египет (5,8%).

Напомним, что 17 июня 2014 года тогдашний президент Петр Порошенко распорядился о прекращении военно-технического сотрудничества с Россией. Через месяц соответствующее постановление принял СНБО. В августе сотрудничество украинских предприятий с российским оборонным комплексом запретил премьер-министр Арсений Яценюк.

Однако, несмотря на эти запреты, исполнение ранее заключенных договоров, которые регулировались двусторонним соглашением, за некоторыми исключениями все-таки продолжалось.

В ноябре 2014 года глава СБУ Валентин Наливайченко заявлял, что ни одно украинское предприятие, которое производит продукцию двойного назначения, уже не сотрудничает с Россией.

В январе 2015 года Минобороны России объявило о завершении всех программ военно-технического сотрудничества с украинскими предприятиями.

В мае 2015 года правительство Украины в одностороннем порядке разорвало Соглашение о взаимодействии при военно-техническом сотрудничестве между правительствами двух стран (оно было подписано в мае 1993 года).

Среди крупнейших украинских предприятий, которые работали в кооперации с российскими заводами в военно-технической сфере, были Николаевский судостроительный завод, днепровский завод "Южмаш", который поставлял запчасти для российских стратегических ракет и осуществлял их техническое обслуживание, а также запорожское предприятие "Мотор Сич", поставлявшее двигатели для российских вертолетов.