SIPRI назвав Росію однією з найбільших покупців українського озброєння

Улітку 2014 президент Петро Порошенко та РНБО заборонили військове співробітництво з Росією, у травні 2015 уряд розірвав відповідний договір з РФ.

Росія увійшла в трійку найбільших покупців українського озброєння в 2016-2020 роках, вважає Стокгольмський інститут досліджень проблем миру (SIPRI).

За його даними, експорт українського озброєння в ці п'ять років здійснювався переважно в Китай (36% від загального обсягу), Росію (20%) і Таїланд (17%).

Україна посідає 12-е місце в світі з експорту озброєння з часткою ринку в 0,9%. У період 2011-2015 років український військовий експорт озброєнь мав глобальну частку 2,6%.

Найбільшими експортерами озброєнь є США (37% глобального експорту), Росія (20%) і Франція (8,2%).

Найбільші імпортери озброєнь: Саудівська Аравія (11%), Індія (9,5%) і Єгипет (5,8%).

Нагадаємо, що 17 червня 2014 року тодішній президент Петро Порошенко розпорядився про припинення військово-технічного співробітництва з Росією. Через місяць відповідну постанову ухвалила РНБО. У серпні співпрацю українських підприємств із російським оборонним комплексом заборонив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк.

Однак, незважаючи на ці заборони, виконання раніше укладених договорів, які регулювалися двосторонньою угодою, за деякими винятками все-таки тривало.

У листопаді 2014 року голова СБУ Валентин Наливайченко заявляв, що жодне українське підприємство, яке виробляє продукцію подвійного призначення, вже не співпрацює з Росією.

У січні 2015 року Міноборони Росії оголосило про завершення всіх програм військово-технічного співробітництва з українськими підприємствами.

У травні 2015 року уряд України в односторонньому порядку розірвав Угоду про взаємодію за умов військово-технічного співробітництва між урядами двох країн (вона була підписана в травні 1993 року).

Серед найбільших українських підприємств, які працювали в кооперації з російськими заводами у військово-технічній сфері, були Миколаївський суднобудівний завод, Дніпровський завод "Південмаш", який поставляв запчастини для російських стратегічних ракет і здійснював їхнє технічне обслуговування, а також запорізьке підприємство "Мотор Січ", що поставляло двигуни для російських вертольотів.