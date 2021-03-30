МВФ не нравятся любые налоговые амнистии, – глава представительства фонда в Украине

Возобновление в стране устойчивой налоговой политики более эффективно, чем прощение долгов.

Международный валютный фонд (МВФ) скептически относится к идее налоговых амнистий в целом, так как в долгосрочной перспективе они вредят взысканию налогов. Об этом сказал глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он пояснил, что льготные налоговые ставки наверняка понравятся тем налогоплательщикам, которых они касаются, однако такая политика часто вредит в долгосрочной перспективе. "Она демотивирует граждан платить налоги, создавая надежду на еще одну амнистию в будущем", – добавил Люнгман.

Глава представительства МВФ подчеркнул, ключевой целью МВФ является возобновление в Украине устойчивой фискальной политики, что предполагает ограничение расходов и сохранение уровня доходов на нынешнем уровне.

Если же налоговая амнистия проводится, то государственные служащие, их ближайшие родственники и связанные лица не должны подпадать под ее действие. "Также чрезвычайно важно не допустить использование амнистии как средства отмывания доходов, полученных преступным путем и коррупцией", – отметил Люнгман.

Напомним, президент Владимир Зеленский зарегистрировал в парламенте пакет законопроектов о налоговой амнистии (№№ 5153–5156). Они предлагают уплату сбора с денежной стоимости задекларированных активов по таким льготным ставкам: 5% – общая ставка, 9% – в отношении активов, размещенных за рубежом, 2,5% – по ОВГЗ, приобретенным с 1 января 2021 до подачи декларации.

В июле прошлого года эксперты МВФ в режиме видеоконференции консультировали специалистов украинского Минфина. "Отдельно обсуждались особенности возможной реализации в Украине с учетом опыта других стран программы единоразового добровольного декларирования", – отметили тогда в пресс-службе Кабмина.

Эту программу также называют "налоговой амнистией", какой она по сути и является. Речь идет о добровольном заполнении так называемой "нулевой декларации" со списанием налоговой ответственности за имеющиеся на момент декларирования активы.