Производители товаров для детей зарабатывают на чувстве вины родителей,— психолог

"Какую бы линию поведения вы не избрали в отношениях с ребенком, обязательно найдется теория, по которой вы окажетесь плохим родителем. Формирование чувства вины при этом почти неизбежно", — говорит психолог Виктория Рубинская.

Если к этому чувству добавить комплекс "работающей мамы", которой вечно ни на что не хватает времени и обиды на собственных родители, которые что-нибудь не додали вам в детстве, и желание хоть как-то реабилитироваться, покупая ребенку "все самое лучшее" возникнет само собой, а попытка сэкономить на детских товарах покажется едва ли не кощунством.

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Об этом Фокус пишет в статье "Налог на эмоции. Как комплексы, чувство вины и недовольство собой увеличивают наши расходы".

В итоге возникает ситуация, когда почти любой потребительский товар можно продать с большей наценкой, если объявить его "детским".

Теоретически подобное позиционирование должно предполагать какие-то особенные свойства продукта, но на практике детские каши, сухие завтраки, зубные пасты, шампуни и т. д. по составу мало чем отличаются от взрослых. Самое существенное различие – дизайн упаковки и нейминг.

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