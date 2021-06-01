Виробники товарів для дітей заробляють на почутті провини батьків, — психологиня

"Яку б лінію поведінки ви не обрали в стосунках з дитиною, обов'язково знайдеться теорія, за якою ви будете поганим батьком. Формування почуття провини при цьому майже неминуче", — говорить психологиня Вікторія Рубінська.

Якщо до цього почуття додати комплекс "мами, яка працює", якій вічно ні на що не вистачає часу, та образи на власних батьки, які що-небудь не додали вам у дитинстві, і бажання хоч якось реабілітуватися, купуючи дитині "все найкраще", виникне саме собою, а спроба заощадити на дитячих товарах здасться ледве не блюзнірством.

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Про це Фокус пише в статті "Податок на емоції. Як комплекси, почуття провини і невдоволення собою збільшують наші витрати".

У результаті виникає ситуація, коли майже будь-який споживчий товар можна продати з більшою націнкою, якщо оголосити його "дитячим".

Теоретично подібне позиціювання має передбачати якісь особливі властивості продукту, але на практиці дитячі каші, сухі сніданки, зубні пасти, шампуні тощо за складом мало чим відрізняються від дорослих. Найсуттєвіша відмінність — дизайн пакування та неймінг.

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