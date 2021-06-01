Быть женщиной становится дешевле. В США идет борьба за снижение экономического давления на женщин

Новый закон, за принятие которого борется женское правозащитное движение в Соединенных Штатах, повлияет на стоимость тампонов, прокладок, менструальных чаш, ежедневных прокладок и других предметов женской гигиены. 26 мая за него проголосовали в штате Луизиана. Когда его примут в остальных штатах, товары женской гигиены подешевеют.

В США существует особый налог на товары, не являющиеся предметами первой необходимости – 4,45% от исходной цены каждой единицы. До сих пор он распространяется на предметы женской гигиены, это, фактически, создает дополнительную наценку.

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В случае принятия закона они будут признаны предметами первой необходимости, и особая государственная наценка исчезнет. Это скажется не только на американском, но и на глобальном рынке, потому что в США расположены несколько крупных международных компаний, поставляющих средства гигиены по всему миру, в том числе и в Украину.

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Налог на эмоции. Как комплексы, чувство вины и недовольство собой увеличивают наши расходы

Пока это лишь маленький шаг к решению проблемы экономического давления на женщин. Завышенные стандарты в отношении внешности и ухоженности создают ощущение постоянного недовольства собой и тревожности.

В итоге, выбирая бьюти-продукты и бьюти-практики, большинство женщин руководствуются не столько рациональными соображениями и реальными потребностями собственного организма, сколько импульсами и страхами, в итоге они переплачивают и приобретают много ненужных вещей.

Подробнее об этом читайте в статье Фокуса "Налог на эмоции. Как комплексы, чувство вины и недовольство собой увеличивают наши расходы".