Бути жінкою стає дешевше. У США йде боротьба за зниження економічного тиску на жінок

Новий закон, за ухвалення якого бореться жіночий правозахисний рух у Сполучених Штатах, вплине на вартість тампонів, прокладок, менструальних чаш, щоденних прокладок та інших предметів жіночої гігієни. 26 травня за нього проголосували в штаті Луїзіана. Коли його ухвалять в інших штатах, товари жіночої гігієни подешевшають.

У США існує особливий податок на товари, які не є предметами першої необхідності — 4,45% від початкової ціни кожної одиниці. Наразі він поширюється на предмети жіночої гігієни, це фактично створює додаткову націнку.

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У разі ухвалення закону вони будуть визнані предметами першої необхідності, і особлива державна націнка зникне. Це позначиться не тільки на американському, але і на глобальному ринку, тому що в США розташовані кілька великих міжнародних компаній, що поставляють засоби гігієни по всьому світу, у тому числі і в Україну.

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Податок на емоції. Як комплекси, почуття провини і невдоволення собою збільшують наші витрати

Поки це лише маленький крок до вирішення проблеми економічного тиску на жінок. Завищені стандарти щодо зовнішності і доглянутості створюють відчуття постійного невдоволення собою і тривожності.

У підсумку, вибираючи б'юті-продукти і б'юті-практики, більшість жінок керуються не стільки раціональними міркуваннями і реальними потребами власного організму, скільки імпульсами і страхами, у результаті вони переплачують і отримують багато непотрібних речей.

Детальніше про це читайте в статті Фокуса "Податок на емоції. Як комплекси, почуття провини і невдоволення собою збільшують наші витрати".