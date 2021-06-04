Топ-менеджеры БХФЗ на основании аудита компании "Крестон" должны заплатить акционерам $6,8 млн вместо $4,2 млн

По данным аудита "Крестон", с 2014 года БХФЗ покупает сырье в компании «Фармаплант" по ценам выше рыночных, и эта немецкая компания стала крупнейшим поставщиком завода.

Хозяйственный суд. Киева 21 мая принял решение о рассмотрении увеличения исковых требований Борщаговского химико-фармацевтического завода в топ-менеджеров и миноритарных акционеров предприятия с 4,2 млн до 6,8 млн долл. Основанием для такого решения стало расследование деятельности топ-менеджмента международной аудиторской компанией «Крестон Джи Си Джи Аудит», проведенного по заказу крупнейшего акционера БХФЗ — фармацевтической компании "Дарница" (31,5525% акций).

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По иску "Дарницы" ответчиками являются 8 топ-менеджеров БХФЗ: гендиректор предприятия до 2018 года Л. Беспалько, гендиректор до 2021 года Ю. Здаревская, гендиректор с 2021 года М. Пасечник, председатель Наблюдательного совета М.Безпалько, член Наблюдательного совета и заместитель гендиректора по инвестиционно-юридическим вопросам А. Голобородько, член Наблюдательного совета и коммерческий директор Е. Сова, член Наблюдательного совета и финдиректор Т. Артеменко, директор по развитию бизнеса И. Ржепецкий.

Также ответчиками являются две компании: английская «Метабей Импорт/Экспорт Лимитед» и немецкая «Фармаплант Фабрикейшн Кемишер Продакт ГмбХ». В марте этого года Высокий суд справедливости в Лондоне арестовал счета британской компании "Метабей", которая является посредником при закупке заводом фармацевтического сырья в немецкой компании «Фармаплант".

По данным аудита "Крестон", с 2014 года БХФЗ покупает сырье в компании «Фармаплант" по ценам выше рыночных, и эта немецкая компания стала крупнейшим поставщиком завода.

В иске, который рассмотрел суд, отмечается, что поставщик сырья перечислял компании "Метабей" деньги в виде комиссии за якобы содействие в заключении соответствующих договоров с БХФЗ на поставку сырья. Однако конечным бенефициарным "Метабей" является директор по развитию бизнеса БХФЗ Ирина Ржепецкая, дочь Николая и Людмилы Безпалько, соответственно, председателя Наблюдательного совета и гендиректора завода до 2018 года.

Проанализировав деятельность БХФЗ в 2015-2016 годах, аудиторская компания "Крестон" пришла к выводу, что в течение этих лет завод имел очень низкий уровень рентабельности чистой прибыли из-за завышения расходов и вывода прибыли «в тень» путем выплат комиссионных от «Фармаплант" на счета "Метабей" Ржепецкой.

Также аудиторы зафиксировали закупку сырья по завышенным ценам в компании «Фармаплант» и в 2019 году. В "Крестон" сначала считали, что суммарные переплаты составляют 4,2 млн долл., но последние данные свидетельствуют о том, что эта сумма достигает 6,8 млн долл. Однако речь идет лишь о части поставок — в случае, когда станет известно обо всех поставках, сумма иска может увеличиться вновь.