Топ-менеджери БХФЗ на підставі аудиту компанії “Крестон” мусять сплатити акціонерам $6,8 млн дол. замість $4,2 млн

За даними аудиту "Крестон", з 2014 року БХФЗ купує сировину у компанії «Фармаплант" за цінами вищими за ринкові, і ця німецька компанія стала найбільшим постачальником заводу.

Господарський суд м. Києва 21 травня прийняв рішення про розгляд збільшення позовних вимог Борщагівського хіміко-фармацевтичного заводу до топ-менеджерів і міноритарних акціонерів підприємства з 4,2 млн доларів до 6,8 млн. Підставою для такого рішення стало розслідування діяльності топ-менеджмента міжнародною аудиторською компанією «Крестон Джі Сі Джі Аудит», яке було проведено на замовлення найбільшого акціонера БХФЗ — фармацевтичної компанії "Дарниця" (31,5525% акцій).

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За позовом "Дарниці" відповідачами є 8 топ-менеджерів БХФЗ: гендиректор підприємства до 2018 року Л. Безпалько, гендиректор до 2021 року Ю. Здаревська, гендиректор з 2021 року М. Пасічник, голова Наглядової ради М.Безпалько, член Наглядової ради та заступник гендиректора з інвестиційно-юридичних питань О. Голобородько, член Наглядової ради та комерційний директор Є. Сова, член Наглядової ради та фіндиректор Т. Артеменко, директор з розвитку бізнесу І. Ржепецька.

Також відповідачами є дві компанії: англійська «Метабей Імпорт/Експорт Лімітед» та німецька «Фармаплант Фабрікейшн Кемішер Продакт Гмбх». У березні цього року Високий суд справедливості у Лондоні арештував рахунки британської компанії "Метабей", яка є посередником при закупівлі заводом фармацевтичної сировини у німецької компанії «Фармаплант".

За даними аудиту "Крестон", з 2014 року БХФЗ купує сировину у компанії «Фармаплант" за цінами вищими за ринкові, і ця німецька компанія стала найбільшим постачальником заводу.

У позові, який розглянув суд, зазначається, що постачальник сировини перераховував компанії "Метабей" гроші у вигляді комісії за нібито сприяння в укладенні відповідних договорів з БХФЗ на постачання сировини. Проте кінцевим бенефіціарним "Метабей" є директорка з розвитку бізнесу БХФЗ Ірина Ржепецька, донька Миколи та Людмили Безпалько, відповідно, голови Наглядової ради та гендиректора заводу до 2018 року.

Проаналізувавши діяльність БХФЗ у 2015-2016 роках, аудиторська компанія "Крестон" дійшла висновку, що протягом цих років завод мав дуже низький рівень рентабельності чистого прибутку через завищення витрат та виведення прибутку «в тінь» шляхом виплат комісійних від «Фармаплант" на рахунки "Метабей" Ржепецької.

Також аудитори зафіксували закупівлю сировини за завищеними цінами у компанії «Фармаплант» і в 2019 році. У "Крестон" спершу вважали, що сумарні переплати становли 4,2 млн дол., але останні дані свідчать про те, що ця сума сягае 6,8 млн дол. Проте мова йде лише про частину поставок – у разі, коли стане відомо про всі поставки, сума позову може збільшитись знов.