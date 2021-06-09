Укрэксимбанк выставил на продажу долг исторического львовского автозавода

Для погашения задолженности перед государственным Укрэксимбанком в ближайшее время состоится продажа очередного перспективного инвестиционного актива — права требования по кредитным договорам и дебиторской задолженности предприятия — производителя автомобильной техники. Несмотря на то, что производство пока остановлено, такая реализация уникальная, учитывая широкую вариативность дальнейшего распоряжения инвестором этим активом.

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Общая сумма долга перед банком вместе с авансированием расходов арбитражного управляющего и начальная цена на аукционе составляет 76 583 353,08 гривен. Обеспечением по кредитным договорам являются административные и производственные здания машиностроительного завода, в частности, помещения главного производственного корпуса, а также движимое имущество (производственное оборудование цехов).

Бывший автозавод, где и расположено залоговое имущество, занимает площадь в несколько десятков гектаров в Сиховском районе Львова. Городской властью рассматривались пути восстановления деятельности предприятия, которое было флагманом украинского автобусостроения в том числе и под прежним брендом, выкуп недвижимости или разработка архитектурной концепции развития этой территории. Учитывая такие перспективы, этот актив является инвестиционно привлекательным, в том числе, для дальнейшей продажи или соучастия в проектах.

Юридическое лицо - заемщика признано банкротом с применением к нему процедуры ликвидации. В 2020 году государственным исполнителем проведено описания недвижимого имущества предприятия и солидарных должников (финансового поручителя), однако его продажи пока запрещено постановлением суда.

Адрес местонахождения актива: Украина, Львов, ул. Стрыйская, 45.

Продажа права требования состоится 5 июля путем электронного аукциона в системе ProZorro.Продажи.

Прием вопросов и предложений на участие в торгах продолжается до 04.07.2021.