Укрексімбанк виставив на продаж борг історичного львівського автозаводу

Для погашення заборгованості перед державним Укрексімбанком найближчим часом відбудеться продаж чергового перспективного інвестиційного активу – права вимоги за кредитними договорами та дебіторську заборгованість підприємства – виробника автомобільної техніки. Незважаючи на те, що виробництво наразі зупинено, така реалізація унікальна з огляду на широку варіативність подальшого розпорядження інвестором цим активом.

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Загальна сума боргу перед банком разом з авансуванням витрат арбітражного керуючого та початкова ціна на аукціоні становить 76 583 353,08 гривень. Забезпеченням за кредитними договорами є адміністративні та виробничі будівлі машинобудівного заводу, зокрема, приміщення головного виробничого корпусу, а також рухоме майно (виробниче обладнання цехів).

Колишній автозавод, де і розташоване заставне майно, займає площу в декілька десятків гектарів у Сихівському районі Львова. Міською владою розглядалися шляхи відновлення діяльності підприємства, що було флагманом українського автобусобудування, зокрема, й під колишнім брендом, викуп нерухомості або розробка архітектурної концепції розвитку цієї території. З огляду на такі перспективи цей актив є інвестиційно привабливим, в тому числі, для подальшого продажу або співучасті в проектах.

Юридичну особу – позичальника визнано банкрутом із застосуванням до неї процедури ліквідації. У 2020 році державним виконавцем проведено описи нерухомого майна підприємства та солідарних боржників (фінансового поручителя), проте його продаж наразі заборонено ухвалою суду.

Адреса місцезнаходження активу: Україна, м. Львів, вул. Стрийська, 45.

Продаж права вимоги відбудеться 5 липня шляхом електронного аукціону в системі ProZorro.Продажі .

Прийом запитань та пропозицій на участь у торгах триває до 04.07.2021.