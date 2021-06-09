Прямая связь. Почему повышение прожиточного минимума повлечет за собой рост налогов и штрафов

Парламент хочет изменить методику определения прожиточного минимума. В результате могут вырасти не только соцвыплаты, но и налоги, и штрафы. К этой величине привязаны 180 других выплат — и если поднять прожиточный минимум до 4,5-5 тыс. грн, это увеличит дефицит госбюджета минимум в три раза…

Официальный прожиточный минимум в Украине составляет 2294 грн. Однако фактический, по расчетам Минсоцполитики, на апрель 2021 года равнялся 4880 грн. Такое несовпадение хотят побороть, поэтому 2 июня Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект №3515, которым предлагается по-новому считать прожиточный минимум.

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"Прожиточный минимум в Украине стал низким стандартом качества жизни, поскольку в результате занижения его размеров были установлены низкие размеры минимальной заработной платы, минимальной пенсии по возрасту, помощи малообеспеченным семьям и других соцвыплат", — заявляют авторы пояснительной записки к проекту закона.

Прожиточный минимум: половина от среднего

Сегодня прожиточный минимум рассчитывается на основе потребительской корзины — набора самых необходимых товаров и услуг, однако он предполагает, что среднестатистический украинец ведет абсолютно аскетический образ жизни. Например, купить купальник он может только раз в четыре года, а пальто — раз в семь лет. Законодатели предлагают рассчитывать прожиточный минимум в процентном соотношении к среднемесячной зарплате за предыдущий год с учетом прогнозируемой инфляции. Так, в 2021 году хотят, чтобы прожиточный минимум соответствовал 40% средней зарплаты, а к 2030-му это соотношение повысят до 50%, то есть по одному проценту в год.

Фактически большая часть налогов в Украине взимается с очень бедных граждан. Около 75% поступлений по ЕСВ, НДФЛ и военного сбора проводятся с минимальной зарплаты

"По состоянию на апрель средняя зарплата составляет 13 543 грн, соответственно, по формуле, прожиточный минимум должен составлять не менее 5417 грн. Учитывая наши реалии и нестабильную экономику, это довольно заниженный показатель", — считает Максим Багнюк, главный юрист юридической компании Winner.

Александра Томашевская, налоговый консультант Киевского центра поддержки и развития бизнеса, гендиректор компании "Е.С. Консалтинг", обращает внимание, что, судя по тексту законопроекта, прожиточный минимум впоследствии должен стать необлагаемым размером дохода.

"Фактически большая часть налогов в Украине взимается с очень бедных граждан. Около 75% поступлений по ЕСВ, НДФЛ и военного сбора проводятся с минимальной зарплаты. Поэтому логично было бы увеличить необлагаемый налогами предел дохода из расчета в месяц. Это поспособствует выведению зарплат из тени", — рассуждает собеседница Фокуса.

[ + – ] Минимальная пенсия и выплаты по инвалидности привязаны к прожиточному минимуму Фото: Апостроф

Отсечение привязанностей. Какие выплаты привязаны к прожиточному минимуму?

Впрочем, Минфин не спешит пересматривать прожиточный минимум. Олег Пендзин, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба, объясняет это тем, что к данному показателю привязано 180 других выплат, и, если прожиточный минимум вырастет до 4,5–5 тыс. грн, все они пропорционально тоже увеличатся. Это спровоцирует рост дефицита госбюджета минимум втрое и Украина не сможет выполнять социальные обязательства. Чтобы этого не произошло, Пендзин предлагает решение.

Прожиточный минимум в Украине стал низким стандартом качества жизни

"По Конституции соцвыплаты, которые выступают единственным источником дохода для гражданина, должны быть привязаны к прожиточному минимуму. Это минимальная пенсия, выплаты по инвалидности и прочее, — объясняет он. — Но от прожиточного минимума нужно отвязать зарплаты определенных категорий госслужащих (судей, сотрудников нацкомиссий, регуляторов и других ведомств)". Также эксперт считает, что от прожиточного минимума нужно отвязать штрафы, пени и судебные сборы, которые отношения к социальным гарантиям государства не имеют.

[ + – ] От прожиточного минимума могут отвязать штрафы, пени и судебные сборы, которые отношения к социальным гарантиям государства не имеют Фото: Криминальная Украина

"Авторы инициативы уверены, что, в случае принятия этого закона, зарплаты и другие выплаты из госбюджета значительно увеличатся, однако не следует забывать, что такие изменения приведут к увеличению расходной части госбюджета. Это усилит налоговую нагрузку на граждан и бизнес", — предупреждает Максим Багнюк.

К прожиточному минимуму привязаны 180 других выплат. Если поднять его до 4,5-5 тыс. грн, это увеличит дефицит госбюджета минимум в три раза

Действительно, как отмечает Пендзин, параллельно с работой над законопроектом №3515 продвигается инициатива изменить ставки налогообложения. Например, той же ренты, с помощью которой хотят увеличить поступления в госбюджет на 60–80 млрд грн.

В ручном режиме. Что такое расчетная единица и штрафная ставка

Опрошенные Фокусом эксперты обращают внимание на появление в законопроекте понятий "расчетная единица" и "штрафная ставка", которые будут применяться для определения уровня штрафов, сборов, денежных взысканий и других платежей, привязанных к прожиточному минимуму. Эту новацию эксперты оценивают неоднозначно.

"Ранее все было привязано к прожиточному минимуму (зарплаты чиновников, пенсии, штрафы, алименты, определение ущерба), но сейчас законодательство разбалансировали, вводя расчетные величины или привязывая выплаты к минимальной зарплате", — считает Ростислав Кравец, адвокат, старший партнер АК "Кравец и Партнеры".

Как отмечает Максим Могильницкий, управляющий партнер АО "Могильницкий и партнеры", размер расчетной единицы и штрафной ставки в законопроекте не указан. Предполагается, что эти величины ежегодно будут устанавливать в законе о госбюджете.

"Все это выглядит, как попытки экстренно наполнить бюджет за счет повышения штрафов и обязательных платежей в ручном режиме как Кабмином, так и Верховной Радой при принятии закона о госбюджете", — считает Могильницкий.