"Цена на газ для населения при годовом тарифе "Нафтогаз" остаётся прежней, рост цены вдвое - фейк", - Максим Билявский
Все клиенты «Нафтогаз Украины» по умолчанию обслуживаются по годовому тарифному плану, то есть по цене 7,96 грн за кубометр с НДС, без стоимости распределения. А повышение цены газа для клиентов компании — фейк. Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил Директор интегрированных коммуникаций НАК "Нафтогаз Украины" Максим Билявский.
"Продолжаю рубрику #фейкидивують, сегодня о якобы том, что "Нафтогаз повысил на 50% цену газа для населения". 11,94 — это обязательная цена газа для бытовых потребителей? Нет! Для бытовых клиентов цена на газ зафиксирована на год (тариф 7,96 грн) и не меняется даже в условиях повышения цен на европейских хабах и сезонных колебаний", — сообщил Максим Билявский.
По его словам, тариф 11,94 грн за кубометр действует в тарифном плане "Месячный", переход на который с годового плана происходит исключительно по заявке самого клиента. При этом, цена такого тарифного плана рассчитывается, исходя из ситуации с ценами на газ на европейском рынке.
"Нафтогаз Украины" рассчитал в июне цену в рамках тарифного плана "Месячный", учитывая текущую ситуацию на рынке ЕС. Таким образом, месячная цена является индикативной и подтверждает эффективность годового тарифного плана "Фиксированный", цель которого — защитить бытовых потребителей от ценовых колебаний на рынке", — отметил Максим Билявский.
Он подчеркнул, что цены на газ в Украине всегда коррелируются с европейскими хабами, поскольку Украина — это интегрированная часть европейского газового рынка с 2015 года.
"В среднем на начало июня цены на газ в Европе достигали 25,9 евро/МВт-ч, что чуть больше $270 за тысячу кубометров. Это обусловлено колебаниями цен на энергорынке за того, что РФ искусственно ограничивает поставок газа с целью создания давления для завершения строительства "Северный поток-2". Также на рост цен влияет конъюнктура глобальных рынков, в частности высокие цены на сжиженный природный газ в азиатском регионе", — объяснил Максим Билявский.
Он отметил, что фейки распространяются относительно роста цены на газ для всех бытовых потребителей.
"Кому выгодны такие "фейки" и существует ли "дешевый" газ? Возможно тем, кто заинтересован в возобновлении поставок природного газа из РФ для нужд Украины. Любой ресурс / товар имеет свою цену. История газовых взаимоотношений с РФ показывает, что любые их скидки — это ловушка", — объяснил Директор интегрированных коммуникаций НАК "Нафтогаз Украины" Максим Билявский.