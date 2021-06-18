"Ціна на газ для населення при річному тарифі "Нафтогазу" залишається колишньою, зростання ціни удвічі — фейк", — Максим Білявський

Усі клієнти «Нафтогаз України» за замовчуванням обслуговуються за річним тарифним планом, тобто за ціною 7,96 грн за кубометр з ПДВ, без вартості розподілу. А підвищення ціни газу для клієнтів компанії — фейк. Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив Директор інтегрованих комунікацій НАК "Нафтогаз України" Максим Білявський.

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"Продовжую рубрику #фейкидивують, сьогодні про нібито те, що "Нафтогаз підвищив на 50% ціну газу для населення". 11,94 — це обов'язкова ціна газу для побутових споживачів? Ні! Для побутових клієнтів ціна на газ зафіксована на рік (тариф 7, 96 грн) і не змінюється навіть в умовах підвищення цін на європейських хабах і сезонних коливаннях", — повідомив Максим Білявський.

За його словами, тариф 11,94 грн за кубометр діє в тарифному плані "Місячний", перехід на який з річного плану відбувається винятково за заявкою самого клієнта. При цьому, ціна такого тарифного плану розраховується, виходячи із ситуації з цінами на газ на європейському ринку.

"Нафтогаз України" розрахував у червні ціну в рамках тарифного плану "Місячний", з огляду на поточну ситуацію на ринку ЄС. Таким чином, місячна ціна є індикативною і підтверджує ефективність річного тарифного плану "Фіксований", мета якого — захистити побутових споживачів від цінових коливань на ринку", — зазначив Максим Білявський.

Він підкреслив, що ціни на газ в Україні завжди корелюються з європейськими хабами, оскільки Україна — це інтегрована частина європейського газового ринку з 2015 року.

"У середньому на початок червня ціни на газ у Європі досягали 25,9 євро/МВт-год, що трохи більше $ 270 за тисячу кубометрів. Це обумовлено коливаннями цін на енергоринку за те, що РФ штучно обмежує постачання газу з метою створення тиску для завершення будівництва "Північного потоку-2". Також на зростання цін впливає кон'юнктура глобальних ринків, зокрема високі ціни на скраплений природний газ в азійському регіоні", — пояснив Максим Білявський.

Він зазначив, що фейки поширюються щодо зростання ціни на газ для всіх побутових споживачів.

"Кому вигідні такі "фейки" і чи існує "дешевий" газ? Можливо, тим, хто зацікавлений у відновленні постачань природного газу з РФ для потреб України. Будь-який ресурс/товар має свою ціну. Історія газових взаємин з РФ показує, що будь-які їхні знижки — це пастка", — пояснив Директор інтегрованих комунікацій НАК "Нафтогаз України" Максим Білявський.