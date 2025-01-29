Не підтримуйте ухилянтів: як інтернет-провайдери уникають сплати податків

Питання оподаткування для України стоїть гостро майже весь час існування держави, а ухиляння від їх сплати стало національною ідеєю для багатьох "бізнесменів". І навіть військовий стан та повномасштабне вторгнення не стали перешкодою для таких оптимізаторів.

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А кому особисто Ви сплачуєте за послуги Інтернет? Чи сплачує податки Ваш провайдер? Може настав час поставитись до цього питання більш свідомо? Відповіді на ці питання без проблем може отримати будь-який пересічний користувач інтернету. Достатньо лише уважніше подивитися на фінансовий чек – і можна побачити, що за деякими відомими і розкрученими брендами справді побачимо мало кому відомі ФОПи. Схема достатньо проста: деякі великі провайдери просто дроблять свій бізнес, зловживаючи податковою системою, і, замість загальної системи оподаткування, користуються розгалуженою мережею ФОПів, які працюють на спрощеній системі.

Як наслідок, держава недоотримує понад 3 млрд грн податкових надходжень на рік, а подібні фінансові втрати для України, особливо зараз, є неприпустимими. Це створює додаткове податкове навантаження на кожного громадянина. Адже з такими втратами держава змушена компенсувати дефіцит шляхом підвищення наявних податків або введення нових. Таким чином, несумлінні платники фактично перекладають фінансовий тягар на плечі відповідальних компаній і звичайних українців. Детінізація – це питання, як фінансової справедливості, коли кожен сплачує податки до бюджету відповідно до законодавства, так і спільного інтересу всіх українців. Податкові ухилянти не лише позбавляють країну рівних можливостей розвитку бізнесу, а й фактично проникають у кишеню кожного свідомого українця через компенсацію втрат недоотриманих бюджетних надходжень.

Починаючи з січня 2025 року платіжні системи повідомляють своїх клієнтів інтернет-провайдерів, що з початку року вони не будуть приймати платежі на реквізити юридичних/фізичних осіб-підприємців з КВЕД 61.10, 61.20, 61.30, 61.90, які перебувають на єдиному податку. Це свідчить про ініціативність держави у питаннях детінізації сфери електронних комунікацій. Тож клієнтам таких провайдерів-ФОПів треба бути особливо уважними, адже ваша оплата з січня цього року вже поза законом. І лише питання часу, коли такі оплати будуть заблоковані, а надавати послуги безкоштовно провайдер-ФОП навряд чи погодиться.

Протягом 2024 року вже було вжито низку заходів державного впливу в сфері електронних комунікацій:

— в травні 2024 року податкові органи надали роз’яснення, що постачальники електронних комунікаційних послуг, які здійснюють технічне обслуговування та експлуатацію мереж, у тому числі надають доступ до таких мереж, не можуть перебувати на спрощеній системі оподаткування;

— починаючи з жовтня 2024 року податкові органи здійснюють логічний процес переведення постачальників електронних комунікаційних послуг на загальну систему оподаткування;

— Національний банк України листом від 01.11.2024 № 25-0005/82615 надав рекомендації банкам та платіжним системам України з питань здійснення фінансового моніторингу з метою боротьби з детінізацією бізнесу шляхом застосування механізму так званого "дроблення бізнесу".

Крім того, що держава терпить величезні збитки в частині сплати податків, "дроблення" дозволяє подібним компаніям обходити законодавчі вимоги щодо блокування підсанкційних, в тому числі російських ресурсів чи забезпечення енергостійкості об’єктів критичної інфраструктури, що потребує значних капітальних інвестицій. В результаті все навантаження та відповідальність лягає на "білі" компанії, а оптимізатори отримують вищий рівень прибутковості.

Звісно, такі провайдери під тиском держави та суспільства можуть почати провадити свою діяльність згідно чинного законодавства та врешті — почати сплачувати справедливі податки, але практика демонструє, що в більшості випадків вони більш схильні до вигадування нових схем з "податкового ухилянтства":

— закриття вже "засвічених" та відкриття нових ФОП з "білою" історією;

— приймаються платежі на реквізити ФОП, які не зареєстровані в Реєстрі постачальників послуг електронних комунікацій відповідно до Закону України "Про електронні комунікації", а отже здійснюють свою діяльність нелегально;

— приймаються платежі на реквізити ФОП з непрофільними КВЕД, по типу "рекламні послуги", "інформаційні послуги", а це вихід за межі "своїх" видів діяльності та повинно означати зміну системи оподаткування, оскільки в разі провадження видів діяльності не зазначених у Реєстрі платників єдиного податку, вони зобов'язані перейти на загальну систему (пп. 7 пп. 298.2.3 ПКУ);

— перехід на іншу групу платників єдиного податку, але не на загальну систему оподаткування, як того вимагає ПКУ;

— продовжується використання розгалуженої системи ФОПів.

Перелік таких провайдерів вже неодноразово публікувався в ЗМІ, як і докази провадження ними своєї незаконної господарської діяльності, але незважаючи на законодавчі норми та з рештою й на норми моралі, ці компанії продовжують таку діяльність. Сподіваємось, що держава зможе вжити дієвих заходів з організації належної системи протидії подібному безвідповідальному бізнесу. А користувачам нагадаємо, що достатньо просто переглянути свій чек за оплату послуг Інтернет та переконатись, що вам послуги надаються саме відповідальним та надійним постачальником послуг. Якщо ви сумлінно сплачуєте свої податки і рахунки, чи варто допомагати недоброчесним великим бізнесам, які маскуються під ФОПи, приховувати доходи і ухилятись від сплати податків. Вибір не бути спонсором таких підприємців має кожен. Перевіряйте, кому і за що ви платите. Це найменше, що ми можемо зробити для підтримки економіки країни під час війни.