Не поддерживайте уклонистов: как интернет-провайдеры избегают уплаты налогов

Вопрос налогообложения для Украины стоит остро почти все время существования государства, а уклонение от их уплаты стало национальной идеей для многих "бизнесменов". И даже военное положение и полномасштабное вторжение не стали препятствием для таких оптимизаторов.

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А кому лично Вы платите за услуги Интернет? Платит ли налоги Ваш провайдер? Может пришло время отнестись к этому вопросу более сознательно? Ответы на эти вопросы без проблем может получить любой рядовой пользователь интернета. Достаточно лишь внимательно посмотреть на финансовый чек — и можно увидеть, что за некоторыми известными и раскрученными брендами действительно увидим мало кому известные ФЛП. Схема достаточно проста: некоторые крупные провайдеры просто дробят свой бизнес, злоупотребляя налоговой системой, и, вместо общей системы налогообложения, пользуются разветвленной сетью ФЛП, работающих на упрощенной системе.

Как следствие, государство недополучает более 3 млрд грн налоговых поступлений в год, а подобные финансовые потери для Украины, особенно сейчас, недопустимы. Это создает дополнительную налоговую нагрузку на каждого гражданина. Ведь с такими потерями государство вынуждено компенсировать дефицит путем повышения существующих налогов или введения новых. Таким образом, недобросовестные плательщики фактически перекладывают финансовое бремя на плечи ответственных компаний и обычных украинцев. Детенизация — это вопрос, как финансовой справедливости, когда каждый платит налоги в бюджет в соответствии с законодательством, так и общего интереса всех украинцев. Налоговые уклонисты не только лишают страну равных возможностей развития бизнеса, но и фактически проникают в карман каждого сознательного украинца через компенсацию потерь недополученных бюджетных поступлений.

Начиная с января 2025 года платежные системы сообщают своим клиентам интернет-провайдерам, что с начала года они не будут принимать платежи на реквизиты юридических/физических лиц-предпринимателей с КВЭД 61.10, 61.20, 61.30, 61.90, которые находятся на едином налоге. Это свидетельствует об инициативности государства в вопросах детенизации сферы электронных коммуникаций. Поэтому клиентам таких провайдеров-ФЛП надо быть особенно внимательными, ведь ваша оплата с января этого года уже вне закона. И лишь вопрос времени, когда такие оплаты будут заблокированы, а предоставлять услуги бесплатно провайдер-ФЛП вряд ли согласится.

В течение 2024 года уже был принят ряд мер государственного воздействия в сфере электронных коммуникаций:

— в мае 2024 года налоговые органы предоставили разъяснение, что поставщики электронных коммуникационных услуг, осуществляющие техническое обслуживание и эксплуатацию сетей, в том числе предоставляющие доступ к таким сетям, не могут находиться на упрощенной системе налогообложения;

— начиная с октября 2024 года налоговые органы осуществляют логичный процесс перевода поставщиков электронных коммуникационных услуг на общую систему налогообложения;

— Национальный банк Украины письмом от 01.11.2024 № 25-0005/82615 предоставил рекомендации банкам и платежным системам Украины по вопросам осуществления финансового мониторинга с целью борьбы с детенизацией бизнеса путем применения механизма так называемого "дробления бизнеса".

Кроме того, что государство терпит огромные убытки в части уплаты налогов, "дробление" позволяет подобным компаниям обходить законодательные требования по блокированию подсанкционных, в том числе российских ресурсов или обеспечения энергоустойчивости объектов критической инфраструктуры, что требует значительных капитальных инвестиций. В результате вся нагрузка и ответственность ложится на "белые" компании, а оптимизаторы получают высокий уровень доходности.

Конечно, такие провайдеры под давлением государства и общества могут начать осуществлять свою деятельность согласно действующему законодательству и в конце концов — начать платить справедливые налоги, но практика показывает, что в большинстве случаев они более склонны к придумыванию новых схем по "налоговому уклонению":

— закрытие уже "засвеченных" и открытие новых ФЛП с "белой" историей;

— принимаются платежи на реквизиты ФЛП, которые не зарегистрированы в Реестре поставщиков услуг электронных коммуникаций в соответствии с Законом Украины "Об электронных коммуникациях", а следовательно осуществляют свою деятельность нелегально;

— принимаются платежи на реквизиты ФЛП с непрофильными КВЭД, по типу "рекламные услуги", "информационные услуги", а это выход за пределы "своих" видов деятельности и должно означать изменение системы налогообложения, поскольку в случае осуществления видов деятельности не указанных в Реестре плательщиков единого налога, они обязаны перейти на общую систему (пп. 7 пп. 298.2.3 НКУ);

— переход на другую группу плательщиков единого налога, но не на общую систему налогообложения, как того требует НКУ;

— продолжается использование разветвленной системы ФЛП.

Перечень таких провайдеров уже неоднократно публиковался в СМИ, как и доказательства осуществления ими своей незаконной хозяйственной деятельности, но несмотря на законодательные нормы и в конце концов и на нормы морали, эти компании продолжают такую деятельность. Надеемся, что государство сможет принять действенные меры по организации надлежащей системы противодействия подобному безответственному бизнесу. А пользователям напомним, что достаточно просто просмотреть свой чек за оплату услуг Интернет и убедиться, что вам услуги предоставляются именно ответственным и надежным поставщиком услуг. Если вы добросовестно платите свои налоги и счета, стоит ли помогать недобросовестным крупным бизнесам, которые маскируются под ФЛП, скрывать доходы и уклоняться от уплаты налогов. Выбор не быть спонсором таких предпринимателей имеет каждый. Проверяйте, кому и за что вы платите. Это самое малое, что мы можем сделать для поддержки экономики страны во время войны.