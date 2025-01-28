Чи збільшаться податки через введення пенсійної реформи: що говорять в міністерстві

За словами Оксани Жолнович, майбутня пенсійна реформа передбачатиме обов'язкове відрахування 9% від зарплат, однак у відомстві зазначили, що це не передбачатиме підвищення податків.

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Відтепер накопичувальна пенсія вимагатиме сплати 9% від зарплати. Це дасть можливість збільшити розмір майбутньої виплати, заявила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович під час пресконференції.

Завдяки реформі накопичувальної пенсії в Україні можна буде отримати виплати 20% від своєї середньої зарплати за життя, інші 20% будуть йти з солідарної системи. У сумі це дасть коефіцієнт заміщення на рівні 40%. Однак відрахування при накопичувальній пенсії можуть бути й більшими.

"Сплачуєте добровільно більше, очевидно, і покриття буде більшим. Але це вже можливість людини самостійно врегулювати, скільки вона буде сплачувати на накопичення, і потім вираховувати той свій відсоток", — сказала вона.

Накопичувальна пенсія: міністерка пояснила її роботу

Глава відомства розповіла про те, як буде працювати накопичувальна пенсія.

"Ми з вами заробляємо якусь суму грошей, наприклад 20 тисяч гривень чи 30 тисяч гривень впродовж життя, усереднюємо. І потім з цієї суми сплачуємо певні внески, щоб на старість забезпечити собі якійсь відсоток від цієї суми. Бо зрозуміло, що коли виходиш на пенсію, твоя пенсія не дорівнює твоїй заробітній платі. Коефіцієнт заміщення — це те, який відсоток від сплачених внесків, від заробітної плати ми гарантуємо чи хочемо гарантувати для кожної людини", — сказала вона.

Жолнович повідомила, що "40% від середнього по життю заробітку — це наша гарантія для солідарної системи"

"Це велика гарантія, бо якщо сьогодні з кожної зарплати ви сплачуєте безпосередньо в пенсійний фонд майже 19%, то гарантія в 40% — це приріст вдвічі цієї суми, це хороша гарантія, і вона визначена європейськими регламентами, і тому ми до неї прагнемо наблизитися. Сьогодні таке покриття, на жаль, у переважної більшості пенсіонерів становить усього 28%. Це недостатньо, ми це розуміємо і думаємо над тим, як би його підвищити", — сказала Жолнович.

Запровадження накопичувальної пенсії: що говорять в парламенті

Рішення про обовʼязкове відрахування 9% від зарплат на накопичувальну пенсію, скоріше за все, буде ухвалюватися вже після завершення війни. Про це сказав народний депутат України від партії "Слуга народу" Олег Дунда в ефірі "Вечір.LIVE".

"Добровільна накопичувальна система існує, якщо я не помиляюся, з 2004 року. Є пенсійні фонди і пенсійні рахунки. Ті люди, які хочуть добровільно відкладати на накопичувальну систему, мають для того всі можливості. Стосовно обовʼязкового – я би зазначив, що навіть якщо такий проєкт буде розглядатися, то, скоріше за все, буде пропозиція відтермінувати його впровадження на після завершення війни", – заявив він в етері "Вечір.LIVE".

На думку нардепа, відрахування частини зарплати на накопичувальну пенсію на додачу до існуючих податків під час війни буде для українців "надвеликим навантаженням". Тому розглядатись це буде після війни.

Накопичувальна пенсія вимагатиме сплати 9% зарплати: коментар Мінсоцполітики

Накопичувальна пенсія не передбачатиме підвищення податків. Про це зазначили в Міністерстві соціальної політики України.

"Зазначимо, що запровадження накопичувальної системи, яка є частиною реформи, дозволить працівникам додатково збільшувати розмір своєї майбутньої пенсії протягом робочого стажу. Важливо: це не призведе до збільшення навантаження на платників податків", — зазначили там.

Внески роботодавця та громадянина не збільшаться, та будуть виокремлені із поточного ЄСВ і ПДФО. За власним бажанням працівник зможе сплачувати додатковий добровільний внесок.

"Очікується, що впровадження накопичувальної системи дозволить збільшити пенсію ще на 15-20% порівняно з середньою заробітною платою людини протягом життя, додатково до солідарної частини пенсії", — йдеться в повідомленні.

Накопичувальна пенсія: що відомо

В Мінсоцполітики про запровадження обов'язкової накопичувальної пенсії говорили й раніше. Зокрема, профільне відомство розробило проєкт закону "Про загальнообов’язкове накопичувальне пенсійне забезпечення". Він стосуватиметься введення обов'язкових платежів до державних та приватних пенсійних фондів для працівників, так і для власників підприємств. Ця система передбачає відкриття індивідуальних пенсійних рахунків, на які протягом робочого життя людини будуть здійснюватися регулярні внески.