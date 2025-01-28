Увеличится ли налоги из-за введения пенсионной реформы: что говорят в министерстве

По словам Оксаны Жолнович, будущая пенсионная реформа будет предусматривать обязательное отчисление 9% от зарплат, однако в ведомстве отметили, что это не будет предусматривать повышение налогов.

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Отныне накопительная пенсия будет требовать уплаты 9% от зарплаты. Это даст возможность увеличить размер будущей выплаты, заявила министр социальной политики Оксана Жолнович во время пресс-конференции.

Благодаря реформе накопительной пенсии в Украине можно будет получить выплаты 20% от своей средней зарплаты за жизнь, остальные 20% будут идти из солидарной системы. В сумме это даст коэффициент замещения на уровне 40%. Однако отчисления при накопительной пенсии могут быть и больше.

"Платите добровольно больше, очевидно, и покрытие будет больше. Но это уже возможность человека самостоятельно урегулировать, сколько он будет платить на накопление, и потом высчитывать тот свой процент", — сказала она.

Накопительная пенсия: министр объяснила ее работу

Глава ведомства рассказала о том, как будет работать накопительная пенсия.

"Мы с вами зарабатываем какую-то сумму денег, например 20 тысяч гривен или 30 тысяч гривен в течение жизни, усредняем. И потом с этой суммы платим определенные взносы, чтобы на старость обеспечить себе какой-то процент от этой суммы. Потому что понятно, что когда выходишь на пенсию, твоя пенсия не равна твоей заработной плате. Коэффициент замещения — это то, какой процент от уплаченных взносов, от заработной платы мы гарантируем или хотим гарантировать для каждого человека", — сказала она.

Жолнович сообщила, что "40% от среднего по жизни заработка — это наша гарантия для солидарной системы"

"Это большая гарантия, потому что если сегодня с каждой зарплаты вы платите непосредственно в пенсионный фонд почти 19%, то гарантия в 40% — это прирост вдвое этой суммы, это хорошая гарантия, и она определена европейскими регламентами, и поэтому мы к ней стремимся приблизиться. Сегодня такое покрытие, к сожалению, у подавляющего большинства пенсионеров составляет всего 28%. Это недостаточно, мы это понимаем и думаем над тем, как бы его повысить", — сказала Жолнович.

Введение накопительной пенсии: что говорят в парламенте

Решение об обязательном отчислении 9% от зарплат на накопительную пенсию, скорее всего, будет приниматься уже после завершения войны. Об этом сказал народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Олег Дунда в эфире "Вечер.LIVE".

"Добровольная накопительная система существует, если я не ошибаюсь, с 2004 года. Есть пенсионные фонды и пенсионные счета. Те люди, которые хотят добровольно откладывать на накопительную систему, имеют для этого все возможности. Относительно обязательного — я бы отметил, что даже если такой проект будет рассматриваться, то, скорее всего, будет предложение отсрочить его внедрение на после завершения войны", — заявил он в эфире "Вечер.LIVE".

По мнению нардепа, отчисление части зарплаты на накопительную пенсию в дополнение к существующим налогам во время войны будет для украинцев "сверхбольшой нагрузкой". Поэтому рассматриваться это будет после войны.

Накопительная пенсия потребует уплаты 9% зарплаты: комментарий Минсоцполитики

Накопительная пенсия не будет предусматривать повышение налогов. Об этом отметили в Министерстве социальной политики Украины.

"Отметим, что введение накопительной системы, которая является частью реформы, позволит работникам дополнительно увеличивать размер своей будущей пенсии в течение рабочего стажа. Важно: это не приведет к увеличению нагрузки на налогоплательщиков", — отметили там.

Взносы работодателя и гражданина не увеличатся, и будут выделены из текущего ЕСВ и НДФЛ. По собственному желанию работник сможет платить дополнительный добровольный взнос.

"Ожидается, что внедрение накопительной системы позволит увеличить пенсию еще на 15-20% по сравнению со средней заработной платой человека в течение жизни, дополнительно к солидарной части пенсии", — говорится в сообщении.

Накопительная пенсия: что известно

В Минсоцполитики о введении обязательной накопительной пенсии говорили и раньше. В частности, профильное ведомство разработало проект закона "Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении". Он будет касаться введения обязательных платежей в государственные и частные пенсионные фонды как для работников, так и для владельцев предприятий. Эта система предусматривает открытие индивидуальных пенсионных счетов, на которые в течение рабочей жизни человека будут осуществляться регулярные взносы.