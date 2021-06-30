"Наконец сможет зайти PayPal": в Раде приняли закон о платежных системах

Авторы закона считают, что он уменьшает возможности для мошенничества при платежах.

Верховная Рада 30 июня приняла в целом законопроект "О платежных услугах" (№4364).

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Глава финансового комитета ВР Даниил Гетманцев отметил, что новый закон является рамочным для рынка платежных услуг. Он предусматривает:

изменение устаревших подходов к правовому регулированию платежного рынка;

расширение круга поставщиков платежных услуг;

установление новых правил предоставления таких услуг;

установление требований к поставщикам платежных услуг;

повышение защиты прав потребителей;

улучшение безопасности и эффективности предоставления платежных услуг.

В НБУ, который является регулятором рынка платежных услуг, ранее неоднократно отмечали, что действующий закон о платежных системах и переводе средств, принятый еще в 2001 году, морально устарел и не соответствует современным требованиям и международным практикам.

Закон устанавливает, что в Украине допускаются девять видов платежных услуг: семь финансовых и две нефинансовые.

К финансовым платежным услугам относятся услуги по:

зачислению наличных на счета пользователей;

снятию наличных со счетов;

выполнению платежных операций с собственными средствами пользователя;

выполнению платежных операций с кредитными средствами;

эмиссии платежных инструментов и осуществления эквайринга;

переводу денежных средств без открытия счета;

выпуску электронных денег и выполнения платежных операций с ними.

К нефинансовым платежным услуга относятся: инициирование платежной операции и предоставление сведений со счетов.

Для предоставления платежных услуг нужно получить соответствующую лицензию и быть включенным в соответствующий госреестр, который будет вести НБУ.

В первом чтении этот законопроект Рада приняла в феврале.

Ранее НБУ призвал парламент отказаться от включения в текст законопроекта во время его подготовки ко второму чтению норм о законодательном ограничении предельного размера комиссии интерчейндж. Регулятор и банки считают, что размер комиссии должны устанавливать сами участники рынка.

За эту норму депутаты голосовали отдельно, и она не получила необходимого числа голосов.

Отметим, что комиссия интерчейндж входит в эквайринговую комиссию, которую уплачивает банкам весь бизнес, который принимает оплату картой от клиентов.

Напомним, в середине мая Национальный банк, Visa и Mastercard подписали меморандум о содействии созданию в стране конкурентного платежного рынка. Главная предлагаемая ими мера – снижение размера ставок межбанковских платежей (комиссии интерчейндж).

Visa и Mastercard обратились в Антимонопольный комитет за разрешением на согласованные действия в виде одновременного изменения ставок. Если разрешение будет получено, то предельный размер ставок комиссии интерчейндж будет:

с 1 июля 2021 – 1,2%;

с 1 июля 2022 – 1,0%;

с 1 июля 2023 – 0,9%.

Участники меморандума считают, что уровень предложенного снижения является оптимальным, он позволит банкам продолжать развивать систему безналичных платежей.

В апреле в Службе безопасности Украины заявили о формировании угроз нацбезопасности в банковской сфере из-за монопольного положения международных платежных систем Visa и Mastercard. В СБУ отметили , что данные платежные организации самостоятельно устанавливают минимальный размер комиссии интерчейндж (плата, осуществляемая банк-эквайером в пользу банка-эмитента, который является держателем карты).