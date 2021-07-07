НБУ изменит дизайн монет номиналом одна и две гривны (фото, видео)

Чиновники утверждают, что услышали жалобы украинцев на качество монет и обещают, что новые образцы будут более удобными.

Национальный банк Украины принял решение изменить дизайн монет номиналом в одну и две гривны, сделав их более удобными для использования.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Об этом на пресс-брифинге касаемо старта Всеукраинской информационной кампании по безопасности наличных расчетов заявил заместитель председателя НБУ Алексей Шабан.

По словам представителя Нацбанка, в НБУ услышали жалобы украинцев на качество монет данных номиналов и приняли решение изменить их вид.

"Сейчас мы работаем над тем, чтобы изменить дизайн и сделать эти монеты более удобными для использования, прежде всего, для людей с проблемами зрения и пожилых людей. В этом направлении мы работаем", – сообщил Шабан.

Видео с 28.30:

[ + – ] Заявление Алексея Шабана

Напомним, НБУ ввел в обращение новую монету номиналом 1 гривна в апреле 2018 года.

[ + – ] 1 гривна

Тогда же в обращении появились монеты нового образца номиналом две гривны.

[ + – ] 2 гривны

В ноябре 2019 года НБУ ввел в оборот монеты в 5 и 10 грн, а также обновил купюры в 50 и 200 гривен.

Также сообщалось, что Нацбанк продал на аукционе партию металлического лома, состоящего из выведенных из эксплуатации монет номиналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 копеек и 1 гривна старого образца. Общий вес партии составил около 40 тонн.