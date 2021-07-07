НБУ змінить дизайн монет номіналом одна і дві гривні (фото, відео)

Чиновники стверджують, що почули скарги українців на якість монет і обіцяють, що нові зразки будуть більш зручними.

Національний банк України вирішив змінити дизайн монет номіналом в одну та дві гривні, зробивши їх більш зручними для використання.

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Про це на пресбрифінгу стосовно старту Всеукраїнської інформаційної кампанії з безпеки готівкових розрахунків заявив заступник голови НБУ Олексій Шабан.

За словами представника Нацбанку, в НБУ почули скарги українців на якість монет цих номіналів і прийняли рішення змінити їхній вигляд.

"Наразі ми працюємо над тим, щоб змінити дизайн і зробити ці монети більш зручними для використання, перш за все, для людей з проблемами зору і літніх людей. У цьому напрямку ми працюємо", — повідомив Шабан.

Відео з 28.30:

[ + – ] Заява Олексія Шабана

Нагадаємо, НБУ ввів в обіг нову монету номіналом 1 гривня у квітні 2018 року.

[ + – ] 1 гривня

Тоді ж в обігу з'явилися монети нового зразка номіналом дві гривні.

[ + – ] 2 гривні

У листопаді 2019 року НБУ ввів в обіг монети в 5 і 10 грн, а також оновив купюри в 50 і 200 гривень.

Також повідомлялося, що Нацбанк продав на аукціоні партію металевого брухту, що складається з виведених з експлуатації монет номіналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 копійок і 1 гривні старого зразка. Загальна вага партії становить близько 40 тонн.